Resmi Gazete kararları ile ekonomi, eğitim ve çevre konularında yapılan düzenlemeler, toplumun geniş kesimlerini yakından ilgilendiriyor.19 Şubat 2025 günü yayımlanan T.C. Resmi Gazete'de alınan kararlar, atamalar, tebliğler, yönetmelik ve genelgeler tüm detayları haberimizin devamında.
19 Şubat 2025 Resmi Gazete kararları belli oldu. Vatandaşların yakından takip ettiği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında; yönetmelik değişiklikleri yer aldı. Ayrıca Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/02/2025 Tarihli ve 13289 Sayılı Kararı ve Yargıtay 7. Hukuk Dairesine Ait Karar yayınlandı. İşte, 19 Şubat Resmi Gazete personel alımı ilanları hakkında bilgiler.
RESMİ GAZETE KARARLARI 19 ŞUBAT
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Radyasyondan Korunma Eğitimlerine İlişkin Yönetmelik
–– Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
KURUL KARARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/02/2025 Tarihli ve 13289 Sayılı Kararı
YARGI BÖLÜMÜ
YARGITAY KARARI
–– Yargıtay 7. Hukuk Dairesine Ait Karar
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânlar
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri