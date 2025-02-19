19 Şubat 2025 Resmi Gazete kararları belli oldu. Vatandaşların yakından takip ettiği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında; yönetmelik değişiklikleri yer aldı. Ayrıca Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/02/2025 Tarihli ve 13289 Sayılı Kararı ve Yargıtay 7. Hukuk Dairesine Ait Karar yayınlandı. İşte, 19 Şubat Resmi Gazete personel alımı ilanları hakkında bilgiler.