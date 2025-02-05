Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı "Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Ataması ve Yönetici Görevlendirilmesine İlişkin Kılavuz" yayımlandı. Millî Eğitim Bakanlığınca özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen ataması ve yönetici görevlendirmesine ilişkin başvuru şartları ile başvuru takviminin yer aldığı kılavuz yayımlandı. Müdür, müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerin ve öğretmen olarak atanacaklar, kılavuzda yer alan başvuru şartlarını taşıdığı takdirde 12-17 Şubat tarihleri arasında elektronik ortamda başvuru yapabilecek.





ÖĞRETMEN ATAMA VE YÖNETİCİ GÖREVLENDİRME BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI





Başvuruda en fazla 10 eğitim kurumu tercih edilecek

Başvurular, "mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurularak yapılacak. Başvuruda bulunanlar; öğretmenlik ya da yöneticilik görevlerinden yalnız biri için başvuru yapabilecek. Yöneticiliğe görevlendirilmede ise müdür ve müdür yardımcısı görevlerinden yalnız biri için başvuru yapabilecek. Başvuruda bulunanlar, en fazla on eğitim kurumunu tercih edebilecek.

Başvuruda bulunanlar, alanları itibarıyla norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarını tercih edebilecek ancak, yer değiştirme işlemleri sonucu eğitim kurumlarında norm kadro açığı oluşabileceğinden alanları itibarıyla atanabilecekleri/görevlendirilebilecekleri eğitim kurumlarını da tercih edilebilecekler.

Adayların tercihlerine açılacak eğitim kurumları, öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülük durumları dikkate alınarak belirlenecek.

Buna göre; zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen yerler dışındaki eğitim kurumlarına atanacakların, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'ne göre 30 Eylül 2025 itibarıyla zorunlu çalışma yükümlülüğü tamamlanmış, zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulmuş ya da zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenmiş olmaları gerekiyor.

Ataması yapılan öğretmenler aynı atama dönemi içinde il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaklar.

Görevlendirilmesi yapılan yöneticiler ise aynı görevlendirme dönemi içinde yeniden ve ilk defa yönetici görevlendirme kapsamında başvuruda bulunamayacaklar.

Sonuçlar 3 Nisan'dan itibaren açıklanacak

Başvurular, 12-19 Şubat'ta İl Millî Eğitim Müdürlüklerince onaylandıktan sonra, sonuçlar 3 Nisan'dan itibaren "personel.meb.gov.tr" adresinde duyurulacak.

Ataması yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri 27 Haziran 2025; yöneticilerin ise 11 Temmuz 2025'ten itibaren yapılacak.







