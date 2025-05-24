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Ataşehir'de 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Ataşehir'de 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

15:5424/05/2025, Cumartesi
DHA
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Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada hasar oluştu.
Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada hasar oluştu.

Ataşehir'de 5 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ataşehir'deki yangın, 14.30 sıralarında Esatpaşa Mahallesi Postane Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın çatı katında çıktı. Alevleri fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, inceleme başlatıldı.




#ataşehir
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