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Az daha facia ile sonuçlanıyordu: Nevşehir'de sıcak hava balonu zorunlu iniş yaptı

Az daha facia ile sonuçlanıyordu: Nevşehir'de sıcak hava balonu zorunlu iniş yaptı

12:5721/05/2025, Çarşamba
G: 21/05/2025, Çarşamba
AA
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Nevşehir'de bir sıcak hava balonunun zorunlu iniş yaptığı bildirildi. AFAD ve itfaiye ekipleri, Zelve Ören Yeri yakınlarında bir peribacasının yamacında mahsur kalan turistleri halat yardımıyla indirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, saat 05.00'te Çavuşin bölgesinden havalanan sıcak hava balonunun, uçuş süresinin dolması nedeniyle saat 06.00 sıralarında Zelve Ören Yeri yakınlarında bir yamaca zorunlu iniş gerçekleştirdiği belirtildi.


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Az daha facia ile sonuçlanıyordu: Nevşehir'de sıcak hava balonu zorunlu iniş yaptı
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Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Balon, hava koşulları ve uçuş süresi dikkate alınarak pilotun inisiyatifiyle kontrollü şekilde iniş yapmıştır. Söz konusu olayda herhangi bir yaralanma meydana gelmemiştir. Olayın ardından balonda bulunan yolcularımız, AFAD ekiplerimizin hızlı müdahalesiyle sağlıklı şekilde tahliye edilmiştir. Konuyla ilgili gerekli idari inceleme başlatılmıştır."


Öte yandan, AFAD ve itfaiye ekipleri, bir peribacasının yamacında mahsur kalan turistleri halat yardımıyla indirdi.



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