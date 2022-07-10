Bahçeli: TTB kapatılmalı

MHP lideri Devlet Bahçeli, her bayram olduğu gibi dün de bayram namazının ardından partisinin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in anıt mezarını ziyaret etti.

KURTARMAK GEREKİR

Ziyaretin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Devlet Bahçeli, Türk Tabipleri Birliği’nin Konya’da yaşanan üzücü olaydan sonra eylemine ilişkin, şunları söyledi:

Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş’in anıt mezarını ziyaret etti.

“Bazı sözde meslek grupları toplumsal kargaşa yaratmak, siyasi iktidarı istifaya davet edecek tarzda küstahça, zillet ittifakının yandaşları gibi hareket etme gafletine düşmüşlerdir. Her defasında söylüyorum; Tabipler Birliği kapatılmalıdır. Hekim kardeşlerim, kendi kuruluşlarını yeniden sahiplenmeli ve yeni bir organizasyona gitmelidir. Bir avuç ne idiği belirsiz doktor kılıklı anarşist ruhlu insanlardan mesleği kurtarmak lazım” şeklinde konuştu.

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GÜNDEM MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: TTB kapatılsın