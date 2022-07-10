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ANKARA

Bahçeli: TTB kapatılmalı

Bayram namazının ardından MHP’nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in mezarını ziyaret eden Bahçeli, Türk Tabipleri Birliği’nin eylemlerine sert tepki gösterdi: Tabipler Birliği kapatılmalıdır. Hekim kardeşlerim, kendi kuruluşlarını yeniden sahiplenmeli ve yeni bir organizasyona gitmelidir.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
Bahçeli: TTB kapatılmalı
Devlet Bahçeli

MHP lideri Devlet Bahçeli, her bayram olduğu gibi dün de bayram namazının ardından partisinin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in anıt mezarını ziyaret etti.

KURTARMAK GEREKİR

Ziyaretin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Devlet Bahçeli, Türk Tabipleri Birliği’nin Konya’da yaşanan üzücü olaydan sonra eylemine ilişkin, şunları söyledi:

Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş’in anıt mezarını ziyaret etti.
Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş’in anıt mezarını ziyaret etti.

“Bazı sözde meslek grupları toplumsal kargaşa yaratmak, siyasi iktidarı istifaya davet edecek tarzda küstahça, zillet ittifakının yandaşları gibi hareket etme gafletine düşmüşlerdir. Her defasında söylüyorum; Tabipler Birliği kapatılmalıdır. Hekim kardeşlerim, kendi kuruluşlarını yeniden sahiplenmeli ve yeni bir organizasyona gitmelidir. Bir avuç ne idiği belirsiz doktor kılıklı anarşist ruhlu insanlardan mesleği kurtarmak lazım” şeklinde konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: TTB kapatılsın
GÜNDEM
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: TTB kapatılsın

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Türk Tabipler Birliği bu yüzden kapatılmalıdır
OYNAT 01:15
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Türk Tabipler Birliği bu yüzden kapatılmalıdır
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli aylar sonra grup kürsüsünden partililere hitap etti. Türk Tabipler Birliği ile ilgili çağrısını yineleyen Bahçeli, 'Bizim sorunumuz Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi'ne yuvalanmış bir avuç Türkiye düşmanlarıdır. Bu nedenle Türk Tabipler Birliği kapatılsın diyorum. Hiç kimse niyet okuyuculuğuna niyet etmesin. TTB başkanlığına kimin seçildiğini, nasıl kötü bir maziye sahip olduğunu nihayetinde herkes görmüştür.' ifadesini kullandı.


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