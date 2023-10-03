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Bakan Bayraktar BAE'li yetkililerle görüştü: Gündemde enerji anlaşmaları var

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, BAE'li yetkililerle görüştü. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Bakan Bayraktar, "Önce Yatırım Bakanı ve ADQ CEO'su Muhammed Hasan es-Suveydi ile sonrasında ise Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanı, ADNOC CEO'su ve Masdar Başkanı Sultan Ahmed Al Jaber ile görüştük. Görüşmelerimizde, geçtiğimiz temmuz ayında iki ülke arasında imzalanan enerji anlaşmalarının somutlaştırılmasına yönelik izlenecek yol haritasını ele aldık." ifadelerini kullandı.

14:24 . 3/10/2023 Salı
AA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Abu Dabi ziyaretinde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) hükümet yetkilileriyle enerji anlaşmalarına yönelik temaslarda bulunduğunu belirtti.

Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Önce Yatırım Bakanı ve ADQ CEO'su Muhammed Hasan es-Suveydi ile sonrasında ise Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanı, ADNOC CEO'su ve Masdar Başkanı Sultan Ahmed Al Jaber ile görüştük. Görüşmelerimizde, geçtiğimiz temmuz ayında iki ülke arasında imzalanan enerji anlaşmalarının somutlaştırılmasına yönelik izlenecek yol haritasını ele aldık." ifadelerini kullandı.


Temmuzda Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilişkiler "stratejik ortaklık" düzeyine çıkarılmış ve çeşitli alanlarda 50,7 milyar dolar tutarında anlaşma imzalanmıştı.




#Alparslan Bayraktar
#Muhammed Hasan es-Suveydi
#Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
#BAE
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