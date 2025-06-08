Bakan Kacır: Savunma sanayine güç veren girişimlere desteğimiz sürecek

"Savunma sanayisinde 3 bin 500 firmamız var. 95 bin çalışma arkadaşımızın emeğiyle, akıl teriyle Türkiye'nin tam bağımsızlığı için çalışıyoruz. Teknopark İstanbul'da Armelsan'ı ziyaretimizde, deniz sistemlerinde geliştirdikleri yenilikçi teknoloji çözümleriyle gurur duyduk. Türkiye'nin savunma sanayisine güç veren girişimlerimizin Ar-Ge ve üretim faaliyetlerine destek olmaya devam edeceğiz"