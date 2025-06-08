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Bakan Kacır: Savunma sanayine güç veren girişimlere desteğimiz sürecek

Bakan Kacır: Savunma sanayine güç veren girişimlere desteğimiz sürecek

15:578/06/2025, Pazar
DHA
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, savunma sanayisinde 3 bin 500 firmanın ve 95 bin çalışanın emeğiyle Türkiye'nin tam bağımsızlığı için çalıştıklarını belirterek, "Türkiye'nin savunma sanayisine güç veren girişimlerimizin Ar-Ge ve üretim faaliyetlerine destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Bakan Mehmet Fatih Kacır, Teknopark İstanbul'da faaliyet gösteren Armelsan'ı ziyaret etti.


Ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Kacır,
"Savunma sanayisinde 3 bin 500 firmamız var. 95 bin çalışma arkadaşımızın emeğiyle, akıl teriyle Türkiye'nin tam bağımsızlığı için çalışıyoruz. Teknopark İstanbul'da Armelsan'ı ziyaretimizde, deniz sistemlerinde geliştirdikleri yenilikçi teknoloji çözümleriyle gurur duyduk. Türkiye'nin savunma sanayisine güç veren girişimlerimizin Ar-Ge ve üretim faaliyetlerine destek olmaya devam edeceğiz"
ifadelerini kullandı.



#Mehmet Fatih Kacır
#savunma sanayi
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