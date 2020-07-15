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15 Temmuz Darbe Girişimi
15 Temmuz Darbe Girişimi
POLİTİKA

Bakan Soylu duyurdu: FETÖ ile mücadelede dört yılın bilançosu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “15 Temmuz bizden 251 vatan evladını götürmüş ancak ülkeyi geriye götürmeyi başaramamıştır. Güçlü devlet geleneğimiz ve aziz milletimizin demokrasiye bağlılığı, o geceyi vesayetin tümden tasfiyesine vesile etmemize imkân tanımıştır” dedi. Hain darbe girişiminin ardından dört yılda gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin verileri paylaşan Soylu, "Bakanlığımız bünyesinde Fetö ile mücadele kapsamında 15 Temmuz 2016’dan bugüne kadar 99 bin 066 operasyon yapılmış, 282 bin 790 gözaltı ve 94 bin 975 tutuklama gerçekleştirilmiştir. Halen bu suç kapsamında tutuklu olan kişi sayısı 25 bin 912, süreç içinde toplam işlem yapılan şahıs sayısı ise 597 bin 783 kişidir." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle son dakika mesajı yayımladı. İnşirah Suresi’nin 5 ayetine dikkat çekerek mesajına başlayan Soylu, “Şüphesiz, güçlükle beraber bir kolaylık vardır. 60 yıllık hesabın bir gecede görüldüğü, vesayetin son hamlesi, milletin son ve en kesin cevabı 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yılının idraki içindeyiz. Şurası açıktır ki FETÖ, 15 Temmuz’un taşeronudur. O ihanetin arkasındaki akıl ise aslında darbeleri araç olarak kullanan, temel hedefi devleti ve medeniyetimizi kendine göre yeniden formatlamak olan ve bizim yıllardır vesayet zihniyeti olarak tarif ettiğimiz akıldır” ifadelerini kullandı.

Türkiye firari FETÖ'cüler için 105 ülke ile iade trafiği yürüttü: 116 örgüt üyesi iade edildi
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Adalet Bakanlığı, bugüne kadar aralarında ABD, Almanya, Romanya ve Belçika'nın da bulunduğu 105 ülkeden 807 FETÖ mensubunun iadesini istedi. Bu taleplerin ardından 27 ülkede bulunan 116 örgüt üyesi iade edildi.

“15 Temmuz 251 vatan evladını götürdü ancak ülkeyi geriye götürmeyi başaramadı”

Soylu, “15 Temmuz bizden 251 vatan evladını götürmüş ancak ülkeyi geriye götürmeyi başaramamıştır. Güçlü devlet geleneğimiz ve aziz milletimizin demokrasiye bağlılığı, o geceyi vesayetin tümden tasfiyesine vesile etmemize imkân tanımıştır. Bakanlığımız bünyesinde FETÖ ile mücadele kapsamında 15 Temmuz 2016’dan bugüne kadar 99 bin 66 operasyon yapılmış, 282 bin 790 gözaltı ve 94 bin 975 tutuklama gerçekleştirilmiştir. Halen bu suç kapsamında tutuklu olan kişi sayısı 25 bin 912, süreç içinde toplam işlem yapılan şahıs sayısı ise 597 bin 783 kişidir. Bu çalışmaların en somut bulgusu ise sayılar ve rakamlar değil, örgütün bazı kesimlerce net anlaşılamayan veya varlığından bile şüphe ettikleri organizasyon yapısının aslında çok dinamik, somut ve hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde eyleme dönük bir gerçeklik içinde olduğudur” cümlelerine yer verdi.

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