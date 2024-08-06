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Bakan Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması: Görüşmelerde ciddi bir aşama kaydettik

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram'a getirilen erişim engellemesiyle ilgili olarak yürütülen toplantılarla ilgili olarak "Görüşmelerde ciddi bir aşama kaydettik. Bize geri dönüşlerini bekliyoruz. Talepler yerine getirildiğinde erişime açılacak" dedi.

Lokman Özdemir
13:17 - 6/08/2024 Salı
Güncelleme: 14:56 - 6/08/2024 Salı
Yeni Şafak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram'ın erişime kapatılmasıyla ilgili olarak yürütülen toplantılarla ilgili son bilgileri paylaştı.



"Talepler yerine getirilirse açılacak"


META yetkilileriyle yapılan görüşmelere değinen Uraloğlu
"Instagram yetkilileriyle iki toplantı yapıldı hassasiyetlerimizi ilettik. Görüşmelerde ciddi bir aşama kaydettik. Bize geri dönüşlerini bekliyoruz. Talepler yerine getirildiğinde erişime açılacak
" dedi.





Bakan Uraloğlu'nun açıklamaları şöyle;

Instagram’ın erişimini neden durdurduk? Katalog suçlarla ilgili istediğimiz adımları atmadılar. İki toplantı yapıldı. Karşı tarafa hassasiyetlerimizi anlattık. Burada şunu asla kaçırmamız lazım; bir şirket düşünün, onun kendi kuralları kadar bizim ülkemizin kanunları var.


Bizim bazı taleplerimize ‘Şirketimizin kuralları’ diyorlar. İyi de siz bu ülkede faaliyet gösteriyorsunuz. Bu ülkenin kanunları yok mu? Elbette var. Siz de bunlara uymak zorundasınız.


İsmail Haniye ile ilgili yapılan taziye paylaşımlarına bile tahammül edilmiyor. Ciddi bir aşama kaydettik. Zannediyorum ki çok uzamadan bizim hassasiyetlerimizi dikkate alacaklar.



#Abdulkadir Uraloğlu
#Instagram
#sosyal medya
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