Bakan Yerlikaya duyurdu: Kilisede silahlı saldırıyı düzenleyen iki zanlı yakalandı

Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'ne pazar ayini sırasında silahlı saldırı yapıldı. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bakan Yerlikaya saldırıya ilişkin açıklamasında maskeli 2 kişinin ayine katılan bir kişiyi öldürdüğünü belirtti. Vali Gül, tek bir kişiye saldırı olduğunu ve yaralı olmadığını açıkladı. Bakan Tunç saldırıyla ilgili bir başsavcı vekili ve iki cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini duyurdu. Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum da kilisedeki saldırı sonrası Rahip Anton Bulai’i arayarak başsağlığı dileklerini iletti. Saldırganların yakalanması için çalışmalar sürüyor.