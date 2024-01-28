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Bakan Yerlikaya duyurdu: Kilisede silahlı saldırıyı düzenleyen iki zanlı yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sarıyer'de yer alan Santa Maria Kilisesi'nde silahlı saldırı gerçekleştiren iki katil zanlısının yakalandığını bildirdi.

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
22:51 - 28/01/2024 Pazar
Güncelleme: 23:01 - 28/01/2024 Pazar
Yeni Şafak

Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'nde maskeli iki kişi tarafından yapılan silahlı saldırıda Tuncer Cihan isimli vatandaş hayatını kaybetti.

Kilisedeki saldırının failleri yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kilisede silahlı saldırı gerçekleştiren iki katil zanlısının yakalandığını bildirdi.



"Kahraman polisimizi tebrik ediyorum"

Bakan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bu sabah Sarıyer Santa Maria Kilisesinde Pazar ayini sırasında Tuncer Cihan isimli vatandaşımızın ölümüne neden olan 2 katil zanlısı yakalanmıştır.

Failleri tespit edip yakalayan İstanbul Emniyetimizi ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum.

Hayatını kaybeden vatandaşımızın ailesine ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum."



Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'nde silahlı saldırı: Maskeli 2 saldırgan ayine katılan bir kişiyi öldürdü
Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'nde silahlı saldırı: Maskeli 2 saldırgan ayine katılan bir kişiyi öldürdü

Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'ne pazar ayini sırasında silahlı saldırı yapıldı. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bakan Yerlikaya saldırıya ilişkin açıklamasında maskeli 2 kişinin ayine katılan bir kişiyi öldürdüğünü belirtti. Vali Gül, tek bir kişiye saldırı olduğunu ve yaralı olmadığını açıkladı. Bakan Tunç saldırıyla ilgili bir başsavcı vekili ve iki cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini duyurdu. Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum da kilisedeki saldırı sonrası Rahip Anton Bulai’i arayarak başsağlığı dileklerini iletti. Saldırganların yakalanması için çalışmalar sürüyor.


#Ali Yerlikaya
#Santa Maria Kilisesi
#Sarıyer
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