Bakan Yerlikaya duyurdu: Kilisede silahlı saldırıyı düzenleyen iki zanlı yakalandı

Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'nde maskeli iki kişi tarafından yapılan silahlı saldırıda Tuncer Cihan isimli vatandaş hayatını kaybetti.
Kilisedeki saldırının failleri yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kilisede silahlı saldırı gerçekleştiren iki katil zanlısının yakalandığını bildirdi.
"Kahraman polisimizi tebrik ediyorum"
Bakan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Bu sabah Sarıyer Santa Maria Kilisesinde Pazar ayini sırasında Tuncer Cihan isimli vatandaşımızın ölümüne neden olan 2 katil zanlısı yakalanmıştır.
Failleri tespit edip yakalayan İstanbul Emniyetimizi ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum.
Hayatını kaybeden vatandaşımızın ailesine ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum."