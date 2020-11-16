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Gündem Baro başkanı 100 hattan taciz etti
ŞANLIURFA

Baro başkanı 100 hattan taciz etti: Şanlıurfa'da tacizci baro başkanı

Baro başkanı 100 hattan taciz etti

Şanlıurfa’da stajyer avukat D.A. gönül ilişkisi yaşadığı Baro Başkanı Abdullah Öncel’den ayrılınca başına gelmeyen kalmadı. Öncel, farklı numaralardan mesajlar atıp taciz etti. D.A. her seferinde bu numaraları engelledi. Ancak Öncel, bu süreçte 100’e yakın numara üzerinden tacizi sürdürdü. Bir mesajında, “Param çok 100 kart aldım, engellesen de önüne geçemezsin” dedi. D.A. takip edilince evini değiştirmek zorunda kaldı. Öncel, D.A’yı stajyer avukat listesinden çıkardı ve baronun twitter hesabından da engelledi.

Osman Özgan Yeni Şafak
Stajını iptalle tehdit ettiği kadını adım adım izleyen Şanlıurfa Baro Başkanı Abdullah Öncel, D.A.’yı 100’e yakın hattan taciz etti.
Stajını iptalle tehdit ettiği kadını adım adım izleyen Şanlıurfa Baro Başkanı Abdullah Öncel, D.A.’yı 100’e yakın hattan taciz etti.

Evli ve 2 çocuk babası olan Şanlıurfa Baro Başkanı Abdullah Öncel, iddialara göre baroya kayıtlı stajyer avukat D.A. ile uzun süreli gönül ilişkisi yaşadı. D.A., Mart 2019’da Öncel’e ayrılmak istediğini söyledi. Ne olduysa bundan sonra başladı. Israrcı olan Öncel farklı numaralardan D.A.’ya mesajlar attı. D.A. her seferinde bu numaraları engelledi. Ancak Öncel, bu süreçte 100’e yakın numara üzerinden tacizini sürdürdü. Öncel, D.A.’ya gönderdiği bir mesajında, “Benim param çok, 100 kart aldım, engellesen de bunun önüne geçemezsin” dedi.

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AÇMAZSAN STAJIN İPTAL

  • Söz konusu mesajlara göre Öncel, evine kimlerin gelip gittiğine kadar D.A.’nın özel hayatını adım adım takip etti. D.A. evini değiştirse de Öncel’in tacizinden kurtulamadı. Öncel attığı mesajlarda küfür ve hakaretler savurduğu D.A.’yı stajıyla da tehdit etti. Bir mesajında “Sizin tüm yaptıklarınıza rağmen staj dosyanızı iptal etmemiştim. Ama bugün yaptığınız bardağı gerçekten taşırdı” diyen Öncel farklı bir numaradan attığı mesajda ise “D. Hanım telefona cevap verin, ona göre stajınızı iptal edeceğim. Staj iptal olursa bir daha bir yere başvuramazsın” ifadelerini kullandı.

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Abdullah Öncel

ADI LİSTEDEN ÇIKARILDI

  • Hakaret ve tehditlerden usanan kadın, Öncel’e “Savcılığa veriyorum telefonumu, adliyedeyim. Artık seninle devlet uğraşsın, ben tükendim” diye mesaj atmış. Öncel “Ne yaparsan yap” karşılığını verince D.A., “Tarihte ilk defa cezaevine giren baro başkanı olacaksın” mesajını göndermiş. Öncel baronun resmi Twitter hesabından D.A.’yı engelledi.

Staj sürecinde alması gereken zorunlu eğitim D.A.’ya bildirilmedi. Adı stajyer avukat listesinde yer almayan D.A., “Şanlıurfa Barosu Staj Eğitim Kurulu” adıyla oluşturulan WhatsApp grubuna da dahil edilmedi.

Öncel’e suç duyurusu

  • Şanlıurfa Baro Başkanı Abdullah Öncel’in tehdit ve hakaretlerinden kurtulamayan D.A., Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’na “Kişilerin huzur ve sükununu bozma”, “İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme” suçlarından suç duyurusunda bulundu. Öncel hakkında ayrıca uzaklaştırma kararı verilmesini de talep eden D.A., şunları kaydetti: “(..) farklı numaralardan arayıp, huzursuzluk yaratarak ruhsal dinginliğimi bozmaktadır. (..) görevinin verdiği nüfuz sayesinde kendisine makamından dolayı sert müdahalede bulunamadığımı bildiğinden, beni rahatlıkla arayabilmekte, özgürlük alanlarıma, düşünce, kanaat ve davranışlarıma dilediği gibi müdahale etmektedir. (..)”

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