Beyoğlu’nda örnek proje: Tam donanımlı sahipsiz hayvan bakımevi açıldı

“Biz Beyoğlu’nu börtüsüyle böceğiyle, kedisini de köpeğini de seven şekilde sahipleniyoruz. Hayvan sevgisi bizim geleneğimiz, töremiz ve kültürümüz. Bize öldürmeyi değil yaşatmayı konuşmak yakışır. Sokaklarımızı da canlarımızı da koruyabiliriz. Eşref-i mahlukat olan insana yakışır bir şekilde biz bu sürüleşme sorununu çözeriz. Vebal almadan, cana kıymadan köpek nüfusunu kontrol altına alabiliriz. Çünkü bu meseleyi bir çocuklar ve köpekler diye karşıtlık içinde ele almanın doğru olmadığını düşünüyorum. O yüzden akıl, ahlak, vicdan ve merhameti düstur edindik ve hemen işe koyulduk. Öncelikle veterinerliğimizde yapısal ve teknik yenilikler yaptık. Yeni modern donanımlarla desteklenmişi fiziki imkanları geliştirilmiş iki katlı veterinerlik binamızı inşa edilerek tedavi ve muayene alanının standartlarını yükselttik. Bu çalışmalar, hayvanların refahını en üst seviyeye çıkartmak ve Veteriner İşleri Müdürlüğümüzün daha etkin, sürdürülebilir bir hizmet sunmasını sağlamak amacıyla hayata geçirilmiştir.