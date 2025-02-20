Beyoğlu’nda örnek proje: Tam donanımlı sahipsiz hayvan bakımevi açıldı

Beyoğlu’nda sokak hayvanlarına modern koşullarda hizmet verebilecek şekilde inşa edilen yeni ‘Espressolab Sahipsiz Hayvan Bakımevi’ hizmete açıldı. Beyoğlu Belediyesi ile Espressolab iş birliğinde inşa edilen tesis; modern tedavi alanlarından muayenehanelere, ameliyathanelerden kapalı rehabilitasyon alanlarına kadar gelişmiş donanımlarla can dostlarımıza hizmet verecek.
Beyoğlu’nda kamu ve özel sektör el ele vererek sokak hayvanları için önemli bir projeyi hayata geçirdi. Beyoğlu Belediyesi ile kahve zinciri Espressolab arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında Sütlüce Bademlik’te bulunan ‘Beyoğlu Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi’ yenilendi.
Açılış törenine Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy ve Espressolab Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kocadağ’ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.
AMACIMIZ; CAN DOSTLARIMIZA DAHA ETKİN VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR HİZMET SUNMAK
“BİRLİKTE SORUMLUYUZ, ÇÜNKÜ HAYVANLAR DA BU DÜNYANIN BİR PARÇASI”
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy da İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beyoğlu Belediyesi işbirliğinde sokak hayvanları için önemli çalışmalar yaptıklarını belirterek, bu eserin Beyoğlu’na kazandırılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
KAPASİTE ARTIRILDI, YENİ DONANIMLAR HİZMETE SUNULDU
Sokak hayvanlarına modern koşullarda hizmet verebilecek şekilde inşa edilen yeni ‘Espressolab Sahipsiz Hayvan Bakımevi’nin fiziki imkanları da geliştirildi. Modern tedavi alanlarından muayenehanelere, ameliyathanelerden kapalı rehabilitasyon alanlarına kadar her alan gelişmiş donanımlarla desteklendi. Hizmete açılan yeni tesiste; kedi yatar hasta kapasitesi iklimlendirmesi, güvenlik kamerası ve tıbbı tedavi gereçleriyle birlikte 30’dan 170’e çıkartıldı. Köpeklerin barınma alanları ise alttan ısıtmalı ve iki katlı şekilde inşa edilerek kapasitesi 22’den 40’a çıkartıldı. Ayrıca yoğun bakım ünitesi 2’den 4’e,oksijen konsantratörü sayısı 1’den 3’e, infüzyon pompası sayısı da 1’den 3’e çıkartılarak kritik hastaların tedavi koşullarının iyileştirilmesine yönelik önemli adımlar atıldı. Yaşamlarını yitiren hayvanlar için de bir morg alanı oluşturuldu. Yeni inşa edilen tesisin yanında yer alan mevcut hayvan barınağının bakım, onarım ve tamiratı da yapılarak tıbbi teçhizatları güçlendirildi.