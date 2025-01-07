Bilal Erdoğan Arnavutköylü gençlerle tecrübelerini paylaştı: Her zaman hedeflerinizi yüksek tutun

“Sizler bu milletin ve medeniyetin geleceğisiniz. Kendinizi geliştirin, öğrenmekten vazgeçmeyin ve her zaman hedeflerinizi yüksek tutun. Zorluklar karşısında dirayetli olmak, sizi hem bireysel hem de toplumsal olarak daha güçlü kılacaktır. Sadece hedeflerinize odaklanın ve yılmadan çalışmaya devam edin”