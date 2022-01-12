Bilge Çocuk'tan özel sayıyla görme engellilere destek: Braille alfabesiyle basılan 5’inci sayı çıktı
Albayrak Medya markalarından Bilge Çocuk Dergisi’nin Braille alfabesiyle basılan 5’inci sayısı çıktı. Türk Telekom’un katkılarıyla hazırlanan dergi, 4 Ocak Dünya Braille Günü kapsamında, görme engelli çocukların faydalı içerikle tanışmasını sağlıyor.
Albayrak Medya markalarından Bilge Çocuk Dergisi’nin Braille alfabesiyle basılan 5’inci sayısı çıktı. Türk Telekom’un katkılarıyla hazırlanan dergi, 4 Ocak Dünya Braille Günü kapsamında, görme engelli çocukların faydalı içerikle tanışmasını sağlıyor.
Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Funda Öge, “Türkiye’nin ilk telefonda sesli kitap hizmeti ‘Telefon Kütüphanesi’ uygulaması, az gören çocuklara yönelik erken müdahale eğitimleriyle görme yetilerini kullanabilmelerini desteklediğimiz ‘Günışığı’ projemiz, AVM, havaalanı gibi kompleks yapılarda görme ve işitme engelli bireylerin rahatlıkla hareket edebilmelerine destek olmak amacıyla ‘Sesli Adımlar’ projemizi hayata geçirdik. Şimdi de çalışmalarımız kapsamında Braille alfabesiyle hazırlanan Bilge Çocuk Dergisi’ne sunduğumuz katkıdan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz” dedi. Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri de “Herkes okuyabilsin diye özel çocuklarımıza dergimizi ücretsiz olarak ulaştırıyoruz” şeklinde konuştu.