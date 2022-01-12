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İSTANBUL

Bilge Çocuk'tan özel sayıyla görme engellilere destek: Braille alfabesiyle basılan 5’inci sayı çıktı

Albayrak Medya markalarından Bilge Çocuk Dergisi’nin Braille alfabesiyle basılan 5’inci sayısı çıktı. Türk Telekom’un katkılarıyla hazırlanan dergi, 4 Ocak Dünya Braille Günü kapsamında, görme engelli çocukların faydalı içerikle tanışmasını sağlıyor.

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24 Haber Yeni Şafak
​Bilge Çocuktan özel sayıyla görme engellilere destek: Braille alfabesiyle basılan 5’inci sayı çıktı ​
Bilge Çocuk

Albayrak Medya markalarından Bilge Çocuk Dergisi’nin Braille alfabesiyle basılan 5’inci sayısı çıktı. Türk Telekom’un katkılarıyla hazırlanan dergi, 4 Ocak Dünya Braille Günü kapsamında, görme engelli çocukların faydalı içerikle tanışmasını sağlıyor.

Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Funda Öge, “Türkiye’nin ilk telefonda sesli kitap hizmeti ‘Telefon Kütüphanesi’ uygulaması, az gören çocuklara yönelik erken müdahale eğitimleriyle görme yetilerini kullanabilmelerini desteklediğimiz ‘Günışığı’ projemiz, AVM, havaalanı gibi kompleks yapılarda görme ve işitme engelli bireylerin rahatlıkla hareket edebilmelerine destek olmak amacıyla ‘Sesli Adımlar’ projemizi hayata geçirdik. Şimdi de çalışmalarımız kapsamında Braille alfabesiyle hazırlanan Bilge Çocuk Dergisi’ne sunduğumuz katkıdan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz” dedi. Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri de “Herkes okuyabilsin diye özel çocuklarımıza dergimizi ücretsiz olarak ulaştırıyoruz” şeklinde konuştu.

OYNAT 00:52
"Bilge Çocuk" görme engelli öğrencilerin yanında: Braille alfabesiyle oluşturulmuş 2'nci özel sayı yayınlandı
Bilge Çocuk dergisi görme engelli çocuklara yönelik ikinci özel sayısını 8 Eylül Okuma Yazma Günü'nde yayınladı. Bu kapsamda Türkan Sabancı Görme Engelliler Ortaokulu'nda eğitim gören çocuklar ziyaret edildi ve yeni sayının tanıtımı gerçekleştirildi.

Çocukların gelişimleri için bilim, tarih, teknoloji, değerler eğitimi gibi birçok içeriği bir araya getiren, eğlendirirken öğretmeyi amaçlayan Albayrak Medya markalarından Bilge Çocuk Dergisi, 8 Eylül Okuma Yazma Günü vesilesiyle Braille alfabesiyle oluşturulmuş 2. özel sayıyı yayınladı. Sabri Ülker Vakfı katkılarıyla hazırlanan dergiyle görme engelli çocuklar, pek çok güzel ve faydalı içerikle tanıştı. Türkan Sabancı Görme Engelliler Ortaokulu ziyaretiyle çocuklara Bilge Çocuk Görme Engelliler 2. sayısı hediye edildi ve engellerin ortadan kalkması ve her çocuğun hayal dünyasının zenginleşmesi için daha fazla çalışma yapılmasının altı çizildi.


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