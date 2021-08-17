Birgün yazarı Timur Soykan'dan "Türkiye Suriye'de çocukları öldürdü" iftirası

Halk TV ekranlarında Türkiye'ye yönelik çirkin bir ithamda bulunuldu. Ayşenur Arslan'ın sunduğu Medya Mahallesi programına konuk olan Birgün gazetesi yazarı Timur Soykan, "Türkiye Suriye'de çocukları öldürüyor" iftirasını attı.

TÜRKİYE'YE ÇİRKİN İTHAM

Soykan, "Komşumuzu yaktık yıktık. Binlerce çocuğun ölmesine, kadının ölmesine, insanın ölmesine neden olduk. Ondan sonra çıkıp 'biz çok büyük gücüz' dedik" ifadelerini kullandı.

SUNUCU KONUYU DEĞİŞTİRDİ

Programın sunucusu Arslan, bu sözler üzerine "RTÜK kızacak. Neler neler söyledin. Ben katılmıyorum. Biz yardım istediler de gittik" diyerek konuyu değiştirmeye çalıştı.