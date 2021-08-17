Gündem Birgün yazarı Timur Soykandan "Türkiye Suriyede çocukları öldürdü" iftirası
POLİTİKA

Birgün yazarı Timur Soykan'dan "Türkiye Suriye'de çocukları öldürdü" iftirası

CHP'nin kanalı Halk TV'de, "Türkiye çocukları öldürüyor" iftirası atıldı. Birgün gazetesi yazarı Timur Soykan, katıldığı programda "Suriye'de binlerce çocuğun ölmesine, kadının ölmesine, insanın ölmesine neden olduk" ifadelerini kullanarak Suriye’nin kuzeyini terörden arındıran Türkiye'ye çirkin bir ithamda bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Birgün yazarı Timur Soykandan Türkiye Suriyede çocukları öldürdü iftirası
Timur Soykan

Halk TV ekranlarında Türkiye'ye yönelik çirkin bir ithamda bulunuldu. Ayşenur Arslan'ın sunduğu Medya Mahallesi programına konuk olan Birgün gazetesi yazarı Timur Soykan, "Türkiye Suriye'de çocukları öldürüyor" iftirasını attı.

Birgün yazarı Timur Soykan'dan
OYNAT 00:47
Birgün yazarı Timur Soykan'dan "Türkiye Suriye'de çocukları öldürdü" iftirası
CHP'nin kanalı Halk TV'de, 'Türkiye çocukları öldürüyor' iftirası atıldı. Birgün Gazetesi yazarı Timur Soykan, Ayşenur Arslan'ın sunduğu Medya Mahallesi programında 'Suriye'de binlerce çocuğun ölmesine, kadının ölmesine, insanın ölmesine neden olduk' ifadelerini kullanarak Suriye'nin kuzeyini terörden arındıran Türkiye'ye çirkin bir ithamda bulundu.

TÜRKİYE'YE ÇİRKİN İTHAM

Soykan, "Komşumuzu yaktık yıktık. Binlerce çocuğun ölmesine, kadının ölmesine, insanın ölmesine neden olduk. Ondan sonra çıkıp 'biz çok büyük gücüz' dedik" ifadelerini kullandı.

SUNUCU KONUYU DEĞİŞTİRDİ

Programın sunucusu Arslan, bu sözler üzerine "RTÜK kızacak. Neler neler söyledin. Ben katılmıyorum. Biz yardım istediler de gittik" diyerek konuyu değiştirmeye çalıştı.

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