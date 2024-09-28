Boğaz’da zafer gösterisi: Erdoğan Mavi Vatan'ı selamladı

Preveze Deniz Zaferi’nin 486. yıldönümü dolayısıyla Donanma’ya bağlı 15 gemi İstanbul Boğazı’nda resmigeçit yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gemileri Dolmabahçe'deki ofisinden selamladı.
Preveze Deniz Zaferi'nin 486'ncı yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü’nde, donanma İstanbul Boğazı’nda gövde gösterisi yaptı.
Kutlamalar kapsamında, Harp Filosu Komutanı Tümamiral Baybars Küçükatay'ın taktik komutasındaki, aralarında denizaltı ve hücumbotlarının da bulunduğu 15 gemi ile İstanbul Boğazı'nda geçit töreni gerçekleştirildi.
BARBAROS HAYRETTİN PAŞA’YA SELAM
Yaklaşık yarım saat süren tören sırasında Yahya Kemal Beyatlı'nın Deniz ufkunda bu top sesleri nereden geliyor?” şiirini okuyan bahriyeliler, Barbaros Hayrettin Paşa'nın Beşiktaş'taki türbesini selamladı. Türkiye'nin ilk amfibi hücum gemisi ve dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi TCG Anadolu'nun öncülüğünde gerçekleşen geçit töreni, Boğaz'ı gören noktalardan vatandaşlarca ilgiyle izlendi.
13 GEMİ DOLMABAHÇE’DE
Bu arada, Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında 27 Eylül 2024'te Deniz Kuvvetlerimize ait 13 gemi ile 13 liman ziyareti gerçekleştirilecek. Gemiler 10.00-16.00 arası ziyarete açık olacak” ifadesi kullanıldı. Halkın davet edildiği etkinlik kapsamında Deniz Kuvvetleri'ne bağlı 13 gemiden biri, Dolmabahçe'ye demirledi ve ziyarete açıldı.
Mavi Vatan'a selam
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Preveze Deniz Zaferi’nin 486'ncı yıl dönümü ile Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapan Fatih firkateynini selamladı. Öte yandan Erdoğan zaferin yıl dönümünü sosyal medya hesabından kutladı. Erdoğan, “Kaptanıderya Barbaros Hayreddin Paşa ile birlikte kahraman şehit ve gazilerimizi şükranla yad ediyorum. Mavi Vatan'ımızda fedakarca görev yapan tüm denizcilerimize selamlarımı iletiyorum” dedi.