Boğaz’da zafer gösterisi: Erdoğan Mavi Vatan'ı selamladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülük ettiği Sıfır Atık Projesi küresel ölçekte de karşılık buldu. Yedinci yılını tamamlayan proje, bu süre zarfında uluslararası alanda da bilinirliğini artırarak Birleşmiş Milletler (BM) seviyesinde destek gördü. Türkiye'nin ön ayak olduğu küresel projeden övgüyle bahseden Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Danışma Kurulu Üyesi ve Hollanda merkezli "Atık Dönüştürücüleri" adlı organizasyonun kurucusu ve CEO Lara van Druten, "First Lady Emine Erdoğan’ın bu rolde gerçekten canını dişine taktığını ve inanılmaz derecede cesur olduğunu düşünüyorum." dedi.