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TORBA YASA MADDELERİ SON DAKİKA 2026! Torba Yasa ne zaman yürürlüğe girecek, kademeli emeklilik çıkacak mı, maddeler arasında var mı?

TORBA YASA MADDELERİ SON DAKİKA 2026! Torba Yasa ne zaman yürürlüğe girecek, kademeli emeklilik çıkacak mı, maddeler arasında var mı?

13:53, 13/10/2026, SalıG: Güncelleme: 13:53, 13/10/2026, Salı
Yeni Şafak
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TORBA YASA MADDELERİ SON DAKİKA 2026! Torba Yasa ne zaman yürürlüğe girecek, kademeli emeklilik çıkacak mı, maddeler arasında var mı?

TBMM gündeminde yer alan yeni torba yasa teklifi, ekonomi ve sosyal güvenlik alanında yapılması planlanan düzenlemeler nedeniyle yakından takip ediliyor. Varlık barışı ve çeşitli mali düzenlemeleri içermesi beklenen teklifin detayları netleşmeye başlarken, vatandaşların en çok merak ettiği başlıkların başında kademeli emeklilik düzenlemesi geliyor. Meclis görüşmelerinin ilerleyen günlerde hız kazanması bekleniyor.

Yeni torba yasa teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülmeyi sürdürürken düzenlemenin kapsamına ilişkin beklentiler artıyor. Ekonomik düzenlemeler, vergi adımları ve varlık barışı gibi başlıkları içermesi beklenen teklifin en dikkat çeken maddeleri arasında kademeli emeklilik yer alıyor. Teklifin netleşmesiyle birlikte milyonlarca vatandaşın beklentileri de şekillenecek.

Yeni torba yasa teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülmeyi sürdürürken düzenlemenin kapsamına ilişkin beklentiler artıyor. Ekonomik düzenlemeler, vergi adımları ve varlık barışı gibi başlıkları içermesi beklenen teklifin en dikkat çeken maddeleri arasında kademeli emeklilik yer alıyor. Teklifin netleşmesiyle birlikte milyonlarca vatandaşın beklentileri de şekillenecek.

ÜRETİM VE ZİRAİ FAALİYETLERE KURUMLAR VERGİSİ DESTEĞİ

TBMM'de görüşülen Torba Yasa Teklifi'nde kurumlar vergisi düzenlemesi değişti. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen önergeye göre, üretim ve zirai faaliyetlerden elde edilen kazançlara yüzde 12,5 kurumlar vergisi uygulanacak. Düzenleme, üretim ve tarım sektörlerine vergi desteği sağlamayı amaçlıyor.

VERGİ İNDİRİMİ SAĞLAYACAK

Üretimi artırmak, Türkiye'ye döviz girişi ile yatırımı teşvik etmek amacıyla hazırlanan, "Yatırım teşvik paketi" olarak isimlendirilen kanun teklifi, ihracat ve imalatçı şirketlere vergi indirimleri sağlayacak. Ortadoğu'daki ABD-İsrail-İran arasında yaşanan savaş ve bu çerçevede yaşanan gelişmeler nedeniyle bölgeden ayrılan uluslararası firmalar için Türkiye'yi bölgesel merkez, İstanbul Finans Merkezi'ni küresel ölçekli bir yapı haline getirmek amacıyla hazırlanan kanun teklifinde, İstanbul Finans Merkezi'nde yürütülen transit ticaret ve yurtdışında gerçekleşen mal alım‑satımlarına aracılık faaliyetlerinden elde edilen kazançlarda vergi indirimi yüzde 50'den yüzde 100'e çıkarılacak.

ÜRETİM VE ZİRAİ FAALİYETLERE KURUMLAR VERGİSİ DESTEĞİTBMM'de görüşülen Torba Yasa Teklifi'nde kurumlar vergisi düzenlemesi değişti. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen önergeye göre, üretim ve zirai faaliyetlerden elde edilen kazançlara yüzde 12,5 kurumlar vergisi uygulanacak. Düzenleme, üretim ve tarım sektörlerine vergi desteği sağlamayı amaçlıyor.VERGİ İNDİRİMİ SAĞLAYACAKÜretimi artırmak, Türkiye'ye döviz girişi ile yatırımı teşvik etmek amacıyla hazırlanan, "Yatırım teşvik paketi" olarak isimlendirilen kanun teklifi, ihracat ve imalatçı şirketlere vergi indirimleri sağlayacak. Ortadoğu'daki ABD-İsrail-İran arasında yaşanan savaş ve bu çerçevede yaşanan gelişmeler nedeniyle bölgeden ayrılan uluslararası firmalar için Türkiye'yi bölgesel merkez, İstanbul Finans Merkezi'ni küresel ölçekli bir yapı haline getirmek amacıyla hazırlanan kanun teklifinde, İstanbul Finans Merkezi'nde yürütülen transit ticaret ve yurtdışında gerçekleşen mal alım‑satımlarına aracılık faaliyetlerinden elde edilen kazançlarda vergi indirimi yüzde 50'den yüzde 100'e çıkarılacak.

SGK BORÇLARINDA TAKSİT VADESİ ARTACAK

TBMM'de bu hafta, SGK'ya borç taksitlerinin 36 aydan 72 aya çıkarılmasını öngören torba kanun teklifi görüşülecek. Teklifle, Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan borçlarda 36 ay olan tecil taksitlendirme süresi 72 aya, teminatsız tecil tutarı ise 1 milyon liraya çıkarılacak. Bu düzenlemeden belediyeler dahil tüm firmalar ve yurttaşlar yararlanabilecek.

Meclis'e gelecek teklifin içinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na ve vergi borcu olan vatandaşlara avantaj sağlayacak bazı düzenlemelerin yer aldığını hatırlatarak "Burada 36 ay taksit imkânı vardı, bu iki katına çıkarıldı. Böylelikle 72 aya borçlar yapılandırılabilecek" dedi.

Düzenlemenin Sosyal Güvenlik Kurumu'na prim borcu, vergi borcu, trafik cezası borcu, motorlu taşıtlar vergisi borcu gibi kalemleri kapsadığı hatırlatan Erdem, "Teminatsız sınır 300 bin liraydı. Bu 1 milyon liraya kadar çıkarıldı. 1 milyon liraya kadar olan borçlar artık teminatsız olarak 72 aya bölünebilecek. Küçük taksitlerle bu borçlardan vatandaş kurtulmuş olacak" açıklamasında bulundu.

KADEMELİ EMEKLİLİK TORBA YASADA YER ALIYOR MU?

8 Eylül 1999 yılı sonrasına kademeli emeklilik ile ilgili bu Torba Yasada bir çalışma yer almıyor.

SGK BORÇLARINDA TAKSİT VADESİ ARTACAKTBMM'de bu hafta, SGK'ya borç taksitlerinin 36 aydan 72 aya çıkarılmasını öngören torba kanun teklifi görüşülecek. Teklifle, Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan borçlarda 36 ay olan tecil taksitlendirme süresi 72 aya, teminatsız tecil tutarı ise 1 milyon liraya çıkarılacak. Bu düzenlemeden belediyeler dahil tüm firmalar ve yurttaşlar yararlanabilecek.Meclis'e gelecek teklifin içinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na ve vergi borcu olan vatandaşlara avantaj sağlayacak bazı düzenlemelerin yer aldığını hatırlatarak "Burada 36 ay taksit imkânı vardı, bu iki katına çıkarıldı. Böylelikle 72 aya borçlar yapılandırılabilecek" dedi.Düzenlemenin Sosyal Güvenlik Kurumu'na prim borcu, vergi borcu, trafik cezası borcu, motorlu taşıtlar vergisi borcu gibi kalemleri kapsadığı hatırlatan Erdem, "Teminatsız sınır 300 bin liraydı. Bu 1 milyon liraya kadar çıkarıldı. 1 milyon liraya kadar olan borçlar artık teminatsız olarak 72 aya bölünebilecek. Küçük taksitlerle bu borçlardan vatandaş kurtulmuş olacak" açıklamasında bulundu.KADEMELİ EMEKLİLİK TORBA YASADA YER ALIYOR MU?8 Eylül 1999 yılı sonrasına kademeli emeklilik ile ilgili bu Torba Yasada bir çalışma yer almıyor.
Başlıklar :Torba YasaKademeli emekliliktorba yasa son durum
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