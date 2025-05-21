Borsa manipülatörlerine operasyon: Örgütün ele başı dahil yurt dışına kaçarken yakalandılar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından borsada manipülasyon yaparak haksız kazanç elde eden kişilere karşı 'Örgütlü piyasa dolandırıcılığı' suçlaması ile yürütülen soruşturma kapsamında,

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı