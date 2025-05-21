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Borsa manipülatörlerine operasyon: Örgütün ele başı dahil yurt dışına kaçarken yakalandılar

Borsa manipülatörlerine operasyon: Örgütün ele başı dahil yurt dışına kaçarken yakalandılar

19:4621/05/2025, Çarşamba
G: 21/05/2025, Çarşamba
DHA
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Gözaltına alınan şüphelilerin arasında örgütün lideri olduğu iddia edilen Ü.B. isimli şüphelinin de olduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin arasında örgütün lideri olduğu iddia edilen Ü.B. isimli şüphelinin de olduğu öğrenildi.

Borsada manipülasyon yaparak haksız kazanç elde eden kişilere karşı yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. İstanbul polisi tarafından düzenlenen operasyon ile altı kişi, Muğla'nın Fethiye ilçesinden yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Yakalanan şahıslardan birinin örgütün ele başı olduğu iddia edildi.

İstanbul Emniyeti tarafından borsada
manipülasyon
yaptığı tespit edilen kişilere yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün ele başı olduğu iddia edilen kişi ile birlikte 6 şüpheli Muğla'nın Fethiye ilçesinde yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.

Şirketin hisselerinde olağan dışı dalgalanmalar yaşandığı belirlendi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından borsada manipülasyon yaparak haksız kazanç elde eden kişilere karşı 'Örgütlü piyasa dolandırıcılığı' suçlaması ile yürütülen soruşturma kapsamında,
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalarda halka açık bir şirketin hisseleri üzerinde, 2022 yılı Mart-Eylül ayları arasında yatırımcı sayısı, işlem hacmi ve hisse fiyatında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşandığı belirlendi. Yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğrattığını belirleyen ekipler, suça konu faaliyetlerin örgütlü hareket eden şüphelilerin 'Piyasa dolandırıcılığı' suçunu işlediğini tespit etti.

Örgüt lideri de yakalandı

Ekiplerin çalışmalarında kimlikleri belirlenen 6 kişi, İstanbul polisi tarafından düzenlenen operasyon ile Muğla'nın Fethiye ilçesinden yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin arasında örgütün lideri olduğu iddia edilen Ü.B. isimli şüphelinin de olduğu öğrenildi.



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