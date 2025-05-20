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Borsa İstanbul'da manipülasyon operasyonu: 7 kişi hakkında gözaltı kararı

Borsa İstanbul'da manipülasyon operasyonu: 7 kişi hakkında gözaltı kararı

09:0520/05/2025, Salı
AA
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Yedi şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçlarından gözaltı kararı verildi.
Yedi şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Borsa İstanbul (BIST) Pay Piyasası'ndaki bazı işlemlerde piyasa dolandırıcılığı yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosunca, BIST Pay Piyasası'nda işlem gören bazı sermaye piyasası araçları paylarında manipülatif hareketler yapıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Ankara, Şanlıurfa ve İzmir'de tespit edilen 7 şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.

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