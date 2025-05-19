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Aydın'da hazine arazisinde yapılan kaçak kazıya baskın: Dört şüpheli gözaltında

Aydın'da hazine arazisinde yapılan kaçak kazıya baskın: Dört şüpheli gözaltında

16:2219/05/2025, Pazartesi
DHA
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Aydın'da hazine arazisinde yapılan kaçak kazıya baskın: Dört şüpheli gözaltında
Aydın'da hazine arazisinde yapılan kaçak kazıya baskın: Dört şüpheli gözaltında

Aydın'ın Didim ilçesinde, hazine arazisinde ekskavatörle kaçak kazı yaptıkları belirlenen 4 kişi, suçüstü yakalandı.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Akköy Mahallesi'nde Hazine arazisinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Söz konusu bölgeye operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, B.A.Ç. için Hazine arazisinde, ekskavatör ve traktörle kazı yapan M.K., H.T. ve M.Ç.'yi suçüstü yakalandı. 4 şüpheli gözaltına alındı. Kaçak kazıda kullanılan ekskavatöre el konuldu.


Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.



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