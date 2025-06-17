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Bursa'da sürücüsü fenalaşan otomobil 4 araca çarptı

Bursa'da sürücüsü fenalaşan otomobil 4 araca çarptı

13:1017/06/2025, Salı
AA
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Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde sürücüsü fenalaşan otomobil, 4 araca çarparak durabildi.

Mustafakemalpaşa Caddesi'nde İ.Y'nin (91) kullandığı 16 CBT 11 plakalı otomobil, sürücüsünün fenalaşması sonucu kontrolden çıktı.


Park halindeki 4 araca çarparak durabilen otomobilin sürücüsü yaralandı.


Yaralı İ.Y, kalp krizi de geçirdiği şüphesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.





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