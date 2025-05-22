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Cam sileceği ve su saatinde para transferi

Cam sileceği ve su saatinde para transferi

04:0022/05/2025, جمعرات
G: 22/05/2025, جمعرات
Yeni Şafak
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Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 6, 7 ve 9 Mayıs’ta 47 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 229 şüpheliden 77’si tutuklanmıştı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 6, 7 ve 9 Mayıs’ta 47 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 229 şüpheliden 77’si tutuklanmıştı.

Gaziantep merkezli FETÖ operasyonunda gözaltına alınan U.Ö., örgütün son dönemde para transferlerini nasıl yaptığını anlattı: Paraları iki yerden alıyordum. Birincisi aracımın sileceğine para bırakıyorlardı. İkincisi ise parayı bir apartmanın giriş kısmındaki kutu veya su saati içerisine koyuyorlardı.

Gaziantep merkezli 47 ilde FETÖ’ye yönelik operasyonda gözaltına alınan etkin pişmanlıktan yararlanan bir şüpheli örgütün güncel yapılanmasına dair bilgi verdi. U.Ö. adlı şüpheli, örgütün para transferi yönetimini anlattı.


HAPİSTEN ÇIKINCA TELEFON VERDİLER

FETÖ üyeliği suçundan girdiği cezaevinden tahliye olduktan sonra örgütten bir arkadaşıyla sosyal medya üzerinden konuştuğunu ifade eden U.Ö, kendisine yolcu otobüsüyle içerisinde Signal ve WhatsApp gibi mesajlaşma uygulamalarının olduğu telefon gönderildiğini belirtti.


ZARFTA 500 DOLAR

İtirafçı şunları anlattı: “Sait telefon bana ulaştıktan yaklaşık 1 ay sonra bana bir miktar harçlık gönderebileceğini söyledi, ben de zaten e-ticaret işiyle yeni uğraşmaya başladığımdan maddi olarak sıkıntı yaşadığım için bu teklifi reddetmedim. Sait, Emek Mahallesi’nde bir sokak içerisinde gri renkli bir aracın cam sileceğine paranın koyulacağını ve tam olarak kendisinin söylediği saatte, belirtilen yerde olmamı söyledi ayrıca bu parayı almaya giderken yanımda telefon götürmememi, parayı aldıktan sonra hemen bölgeden uzaklaşmamı söyledi. Sait’in söylediği tarihte 15.30 sıralarında söylediği yere giderek aracın ön cam sileceğinde bulunan zarfı aldım. Zarfın içerisinde 500 dolar para vardı.”


AYDA BİR BIRAKILDI

Yaklaşık ayda bir, kentin farklı noktalarındaki araçlardan aynı yöntemle para aldığını ve bir süre sonra da Gaziantep’e yerleştiğini anlatan U.Ö, ifadelerini şöyle sürdürdü: “Artık paraları iki yerden alıyordum. Birincisi kendi aracımın sileceğine para bırakmaları, ikincisi ise Yeditepe semtinde bulunan bir apartmanın giriş kısmındaki kutu veya su saati içerisinde bırakılma olarak gerçekleşiyordu. O dönem öğrenci başına 5 bin lira olacak şekilde para vermeye başladım. Bana iki ayda bir gelen yaklaşık 3 bin doları kendi payımı aldıktan sonra bu öğrencilere dağıtıyordum. Dağıtmış olduğum bu paraları yine aynı apartmanın su saati kısmına düzenli olarak bırakıyordum.”


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