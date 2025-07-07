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CHP tüm belediye başkanlarını Ankara'ya çağırdı

CHP tüm belediye başkanlarını Ankara'ya çağırdı

13:067/07/2025, Pazartesi
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CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonları sürerken, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) tüm belediye başkanlarını 10 Temmuz Perşembe günü Ankara'ya çağırdığı öğrenildi.

CHP'de gündem, belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonları...


Özellikle CHP'li belediyelerde tespit edilen yolsuzluk ve rüşvet ağı kapsamında birçok belediyeye operasyon düzenlendi.


İzmir'in ardından Antalya, Adıyaman ve Manavgat belediyeleri de mercek altına alındı.


CHP'li belediyelere operasyon


Operasyon kapsamında Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar gözaltına alındı.


Ardından rüşvet aldığına ilişkin bazı detaylar tespit edilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, geçtiğimiz günlerde tutuklandı.


CHP'den yeni hamle


Yaşanan gelişmelerin ardından belediyelere yönelik yeni operasyon iddiaları gündemdeyken, CHP tarafından yeni bir hamle geldi.


Partinin, tüm belediye başkanlarını 10 Temmuz Perşembe günü Ankara'ya çağırdıği öğrenildi.


Kulislerde, gündemin operasyonlar ve tutuklanan, gözaltına alınan başkanlar üzerinden şekilleneceği konuşuluyor.




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