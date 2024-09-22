CHP'deki kavgaya vekiller de dahil oldu: Yüksel Arslan'dan İmamoğlu'na 'Proje Çocuk' göndermesi

CHP'de, Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş arasında yaşanan gerilime milletvekilleri de dahil oldu. Yavaş'a yakınlığıyla bilinen ve İYİ Parti'den istifa eden Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, X paylaşımında isim vermeden İBB Başkanı'na yüklendi. İmamoğlu'nun sık sık gerçekleştirdiği yurt dışı ziyaretlerini, "Kariyer basamaklarını çıkmak için Avrupa başkentlerinde kapı aralayanlar" olarak niteleyen diyen Arslan, "Proje Çocuk" ifadelerini kullandı.
CHP'de liderlik hayali kuran İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş arasındaki sözde 'ağabey-kardeş' ilişkisi derin çatlaklar göstermeye başladı. CHP'de, kurultay günü Yavaş ile İmamoğlu'nu karşı karşıya getiren 'konuşma' krizi sıcaklığını korurken, İBB Başkanı, "Zaman, önümüzdeki sürece dair en iyi şekilde hazırlanma zamanıdır. Zaman, milletin sorunlarını konuşmaya ve o sorunlara çözüm bulmayı bize emreden bir zamandır. Zaman, hele hele aynı odada, aynı mekanda, aynı çatı altında siyaset yapan insanların, 'Sen benim ayağıma bastın. Sen benim koluma dokundun. Ya da karnıma dirsek attın. Yüzüme sert baktın' deme zamanı değildir. Bununla uğraşan kim var ise, benim yol arkadaşım da değildir. Nokta" dedi.
Kavgada yeni perde
CHP'de yaşanan bu gerilime milletvekilleri de dahil oldu.
Yavaş'a yakınlığıyla bilinen Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, X paylaşımında isim vermeden İBB Başkanı'na yüklendi.
Yüksel Arslan'dan İmamoğlu'na 'Proje Çocuk' göndermesi
İmamoğlu'nu "Kariyer basamaklarını çıkmak için Avrupa başkentlerinde kapı aralayanlar" olarak niteleyen diyen Arslan, "Proje Çocuk" ifadelerini kullandı.
- "Kurucu iradenin, Atatürk'ün ortaya koyduğu kuruluş ilkelerinin düşmanlarıyla el el olanlar, "Mustafa Kemal'in Askeri" olamaz. Terör örgütleriyle, etnik bölücülerle, vatan hainleriyle aynı kareye girenlerin, Atatürk'ün aziz hatırasına ve mücadelesine ihanet ettiği gün gibi ortada. "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" sözü mesuliyet sahibi ve inanmış insanların dilindeyse memleketin sorunlarına şifa olur. Siyasi kalpazanların ve hangi bayrağa selam durduğu belli olmayan kimliksizlerin ağzından çıkıyorsa, kirli niyetlerin üstü örtülmek isteniyordur. Devletimizin temeline, milletimizin varlığına yönelik saldırıların hedefine ulaşması için işbirlikçilik yapanlar, "Mustafa Kemal'in Askeri" değil düşmanıdır. Kariyer basamaklarını çıkmak için Avrupa başkentlerinde kapı aralayanlar, Türk'ün kudreti ve kuvvetinden başka irade tanımayan Atatürk'e bizim gözümüzle bakamazlar.
- Tek derdi kendi kariyeri ve ona çizilen rotada yürümek olana, "Proje Çocuk" denir, "Mustafa Kemal'in Askeri" denmez."