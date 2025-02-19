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CHP'li Lütfü Savaş ifade vermeye çağrıldı

CHP'li Lütfü Savaş ifade vermeye çağrıldı

15:5619/02/2025, Çarşamba
G: 19/02/2025, Çarşamba
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Lütfü Savaş, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali için dava açmıştı
Lütfü Savaş, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali için dava açmıştı

CHP kurultayıyla ilgili soruşturma kapsamında, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş savcılığa ifade vermeye çağrıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kasım 2023’te düzenlenen CHP 38. Olağan Kurultayı’na yönelik iddialar üzerine soruşturma başlattığını 10 Şubat’ta kamuoyuna duyurdu. Soruşturma kapsamında eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Akif Hamzaçebi tanık sıfatıyla ifadeye çağrılırken, bazı delegelerin de beyanları alındı.


Lütfü Savaş tanık olarak ifadeye çağrıldı


Kurultayda "para karşılığı oy kullandırıldığı" yönündeki iddiaların ardından genişletilen soruşturma çerçevesinde, kurultayın iptali için dava açan eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da tanık olarak ifadeye çağrıldı. Savaş’ın, 25 Şubat’ta savcılığa ifade vermesi bekleniyor.


Bilindiği üzere Lütfü Savaş, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultay’ın iptali için Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurmuştu.



Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#CHP
#Lütfü Savaş
#Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı

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