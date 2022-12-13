CHP'li yöneticinin darp ettiği gazeteci: Basın özgürlüğünden bahsedenler böyle birini partide tutacak mı?

CHP Ergene İlçe Teşkilatı yönetici Savaş Güney’in yumruklu saldırısı sonucu dudağı patlayan gazeteci Metin Engin yaşadıklarını anlattı.

Olayla ilgili basın mensuplarına açıklama yapan Engin, “Oturup şakalaştığımız, siyaset konuştuğumuz bir anda bana yumrukla saldırarak dudağımı patlattı. Herhalde konuştuğumuz şeyleri arkadaşımız hazmedemedi. Tabi hazmedemeyince de şiddete başvurdu." dedi.

Gazeteci Metin Engin.

"CHP BÖYLE BİRİNİ PARTİDE TUTACAK MI?"

"Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel bu şahsı yanında gezdirecek mi çok merak ediyorum." ifadelerini kullanan Engin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her fırsatta basın özgürlüğünden bahseden Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir kişiyi partilerinde tutacaklar mı? Bunu da çok merak ediyorum. Gerekenin yapılacağına inanıyorum. Gerekli suç duyurusunda bulunacağım. Türk adaletine güvenim tamdır"

REKLAM

GÜNDEM Kendisinden 33 yaş küçük hamile sevgilisini tehdit ettiği öne sürülmüştü: İYİ Parti Antalya İl Başkanı Başaran istifa etti