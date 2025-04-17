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CHP'nin kurultay davası ertelendi

CHP'nin kurultay davası ertelendi

13:4717/04/2025, Perşembe
G: 17/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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CHP kurultay davası 26 Mayıs'a ertelendi!
CHP kurultay davası 26 Mayıs'a ertelendi!

Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki kurultayının iptali için ayrı ayrı mahkemelerde dava açmıştı. CHP'nin kurultayına ilişkin dava 26 Mayıs Pazartesi gününe ertelenirken Mahkeme ara kararında, “Çankaya İlçe Seçim Kurulu’ndan oy kullanan delegelerin isimlerinin, birleştirme tutanaklarının, kurultaya ilişkin soruşturma dosyalarının” istenilmesine hükmetti.

Gelen son dakika haberine göre; Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı CHP delegelerinin, 4-5 Kasım'da yapılan 38. Olağan Kurultay’ın iptali için açtığı davada duruşma 26 Mayıs Pazartesi günü saat 10.00'da görülecek.


Savaş ve delegelerin ayrı ayrı açtığı davalar, İzmir delegesi Hatip Karaaslan'ın Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açtığı dosyayla birleştirilmiş; mahkeme, tüm başvuruları tek dosyada topladıktan sonra ilk duruşmanın 17 Nisan Perşembe günü yapılmasına karar vermişti.


YSK 21. OLAĞANÜSTÜ KURULTAY'IN İPTAL İSTEMİNİ REDDETTİ


Öte yandan Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP'nin 6 Nisan 2025'te gerçekleştirdiği 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemini reddetti.


Akademisyen Kemal Çiftçi, CHP'nin 6 Nisan 2025 tarihinde yapılan 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptal edilmesi ve yeniden yapılması talebiyle Çankaya İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na başvurmuştu.


Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu, CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı Başkanlık Divanınca, Genel Başkan, Parti Meclisi, Bilim Kültür Sanat Platformu ve Yüksek Disiplin Kurulu aday listelerinin kesinleştirilerek, mühürlenip oy pusulasına dönüştürülmek üzere seçim kuruluna teslim edildiğini belirtmiş; Çiftçi'nin iddialarının belli bir delile veya belgeye dayanmadığı gerekçesiyle itirazın reddi yönünde karar vermişti.




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