CHP'ye ilk tebrik İsrail'den: İmamoğlu ve Yavaş'ı kutlayıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı

İsrail Dışişleri Bakanı Katz
Türkiye, sandık başına giderek belediye başkanlarını ve belediye meclis üyelerini seçti. İstanbul, Ankara ve İzmir'de CHP'nin adayları Cumhur İttifakı adayları önünde ipi göğüsledi.
Seçim sonuçları İsrail'i de bir hayli sevindirdi.
Muhalefete ilk tebrik İsrail'den
Muhalefete ilk tebrik İsrail'den
İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, yerel seçim sonuçları sonrasında muhalefet adaylarını tebrik etti.
İsrail Dışişleri Bakanı Katz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı
İsrail Dışişleri Bakanı Katz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı
"İmamoğlu ve Yavaş'ı tebrik ediyoruz"
diyen İsrailli Bakan, sözlerinin devamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.
"Bu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a apaçık bir mesaj"
diyen Katz,
"İsrail'e saldırmak artık işe yaramıyor, yeni malzemeler bulması gerek."
ifadelerini kullandı.
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1 saat önce