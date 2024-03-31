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CHP'ye ilk tebrik İsrail'den: İmamoğlu ve Yavaş'ı kutlayıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, yerel seçim sonuçları sonrasında CHP adaylarını tebrik etti. "İmamoğlu ve Yavaş'ı tebrik ediyoruz" diyen İsrailli Bakan, sözlerinin devamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

23:07 - 31/03/2024 Pazar
Güncelleme: 23:20 - 31/03/2024 Pazar
Yeni Şafak
İsrail Dışişleri Bakanı Katz
İsrail Dışişleri Bakanı Katz

Türkiye, sandık başına giderek belediye başkanlarını ve belediye meclis üyelerini seçti. İstanbul, Ankara ve İzmir'de CHP'nin adayları Cumhur İttifakı adayları önünde ipi göğüsledi.

Seçim sonuçları İsrail'i de bir hayli sevindirdi.

Muhalefete ilk tebrik İsrail'den

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, yerel seçim sonuçları sonrasında muhalefet adaylarını tebrik etti.

İsrail Dışişleri Bakanı Katz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı

"İmamoğlu ve Yavaş'ı tebrik ediyoruz"
diyen İsrailli Bakan, sözlerinin devamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.
"Bu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a apaçık bir mesaj"
diyen Katz,
"İsrail'e saldırmak artık işe yaramıyor, yeni malzemeler bulması gerek."
ifadelerini kullandı.

İstanbul Seçim Sonuçları 2024: İstanbul Oy Oranları Açılan Sandık Sonuçları

İstanbul belediye başkan adayları oy oranları 2024 yerel seçim sonuçları ile belli olmakta. İstanbul büyükşehir belediyesi için seçim Cumhur ittifakı AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum ile CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu arasında geçiyor. İstanbul seçim sonuçları, kullanılan oy sayısı, katılım oranı, açılan sandık oranı, il, ilçe, genel meclisi, belediye meclisi seçim sonuçları, belediye başkan adaylarının oy oranları ile büyükşehir belediye başkanı kim oldu, seçimi kim hangi aday kazandı? sorularının cevabı, YSK’nın seçim yasaklarını kaldırmasıyla birlikte netlik kazanıyor. İstanbul 2024 seçim sonuçları son durumu canlı olarak Yeni Şafak seçim sayfasında.



#İsrail
#Ekrem İmamoğlu
#Yisrael Katz
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İstanbul Seçim Sonuçları 2024: İstanbul Oy Oranları Açılan Sandık Sonuçları