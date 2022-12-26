CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteler Fransa'da PKK'lıların gösterilerine sessiz kaldı

PKK destekçileri Paris'i savaş alanına çevirirken CHP'ye yakınlığı ile bilinen basın kuruluşları olaya karşı sessiz kalmayı tercih etti. Cumhuriyet ve Sözcü gazeteleri eylemlerin başladığı ilk günden itibaren hiç haber yapmazken, BirGün gazetesi ise yapılan eylemleri PKK ifadesi kullanmadan normal bir yürüyüş olarak kaleme aldı ve polisin eylemcilere saldırdığını iddia etti.

Taksim'de PKK'nın saldırısını tam sayfa görenler Paris'e Fransız

Taksim'de gerçekleştirilen terör saldırısını Cumhuriyet gazetesi manşetten 'İstiklal'e bomba' şeklinde verirken Paris'te PKK'lıların gerçekleştirdiği eylemlere tek kelime etmedi. BirGün gazetesi Taksim saldırısının ardından olaya ilişkin tüm fotoğrafları paylaşırken Paris'te yaşanılanları arşivden fotoğraflarla servis etti. Sözcü gazetesi ise Taksim saldırısının ardından gazetede tam sayfa haber yaparken PKK'lıların Paris'te gerçekleştirdiği eyleme sessiz kaldı. Karar gazetesi ise Taksim saldırısını seçim ile ilişkilendirmiş, görüntüleri buzlamadan kullanmayı tercih etmiş ve PKK ifadesine yine yer vermemişti.

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Teröristleri ilk defa korumuyorlar

Cumhuriyet gazetesi 2018 yılında Hakkari'de 11 aylık bebekle annesini ve Hatay'da roket saldırısı sonrası hayatını kaybeden Fatma Avlar'ı şehit edenlere PKK'lı ifadesini kullanmamıştı.

Birgün gazetesi, Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın haberini, 'Türk savaş uçakları sivil bölgelere hava saldırısı düzenlemeye başladı' başlığıyla yayımlamıştı. Ayrıca Birgün haberine, terör örgütü YPG'yi kaynak göstermişti. Yine Bingöl'de kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde şehit olan 11 askerimiz için şehit ifadesini kullanmamıştı.

Türkiye düşmanlarıyla beraber hareket ediyorlar

Türkiye'nin terör örgütlerine karşı yürüttüğü faaliyetleri PKK'lıların ifadeleriyle servis eden gazeteler aynı zamanda milli savaş ekipmanlarını da görmezden geliyorlar. Kızılelma, İHA, SİHA, Hürkuş, Atak gibi yerli ve milli savunma araçlarından memnuniyet duymak yerine aleyhine haberlere yer veriyorlar.

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