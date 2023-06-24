CHP'ye yeni trol ağı

CHP, Genel ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından, yönetim kadrosunu değiştirmişti. Yeni MYK’da ilk kez Sosyal Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı oluşturuldu. Birimin başına Eren Erdem getirildi. Erdem’in göreve gelmesinin ardından CHP’nin seçim sürecinde çalıştığı tüm trol ve ajanslarla yollarını ayrıldı. CHP’nin özellikle Tuncay Özkan ve ekibinin çalıştığı ajanslarla yolların ayrıldığı ve şu an için kimseyle çalışılmadığı öğrenildi.

ÖZEL HAVUZ OLUŞTURDU

Eren Erdem’in CHP adına tüm şirketlerle yollarını ayırmasının ardından yeni bir çalışma başlattığı öğrenildi. CHP’nin önceliği trollere verdiği öğrenildi. Trollerden alınan teklifleri değerlendirmeye alan CHP’nin bir sonraki adımının sözlükler olduğu ve bazı sözlüklerden teklif aldığı ortaya çıktı. İletişim ve reklam ajanslarıyla doğrudan görüşen Eren Erdem’in bir havuz oluşturduğu ve oluşturduğu bu havuzda tüm ajanslarla konsept olarak çalışacağı ileri sürüldü.

Beş ayaklı organizasyon

CHP’nin algı operasyonları ve manipülasyonda kullandığı trol ordusunu ve yapılanma şemasını geçtiğimiz nisanda Yeni Şafak ortaya çıkarmıştı. CHP’nin trol ağı; 40 bine yakın trol ve binlerce bot (sahte) hesap, “CHP’li fenomenler”, “Destek veren fenomenler”, “CHP algı timleri”, “Sokak röportajcıları” ve “Sosyal medya habercileri” adı verilen birimlerden oluşuyor. Twitter’da yüksek takipçili bazı hesaplar da CHP’nin trol ordusu ile birlikte hareket ediyor. Bu hesaplar arasında Gelecek Partisi, İYİ Parti ve FETÖ’yle irtibatlı kişiler var.







