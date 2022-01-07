Cumhurbaşkanı Erdoğan 2. Yeditepe Bienali'nde konuştu: Sapkınlığı normalleştirme çabası var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süleymaniye Darüzziyafe'de 2. Yeditepe Bienali'nde konuştu.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Bienali sadece etkinlik mekanları ile bile şehrimizin göz alıcı zenginliğini göstermeye yeterlidir. Kültür sanat ürünlerimizin yaydığı zenginlik içeriği ve kapsamı bakımından eşi ve benzeri olmayan bir şölendir. Bienalin bu yılki temasının çerçeve içi ve çerçeve dışı olarak belirlenmiş olması bize muazzam bir tarihi arka plan sunuyor. Bize düşen görev kültür ve sanat hazinelerimizi nerede kaybettiysek orada aramaktır. Başka yerlerde aramaya kalkarsak sadece vaktimizi heba etmiş oluruz. İyi olan, güzel, faydalı olan her şeyi nerede bulursak bulalım almak, kullanmak, daha iyisini yapmak ecdadımızdan bize kalan en önemli miraslardan biridir.

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AA

Sanat konusunda yaşatıcı, kuşatıcı, geliştirici vasfıyla tarihe damgasını vurmuş bir milletiz. Medya mecraları üzerinden dünyaya boca edilen batı menşeili kültür sanat eserlerinin içine özenle yerleştirilen mesajların elbette amacı var.

Sapkınlığı sanat adı altında normalleştirme gayesi taşıyan sinsi saldırıya karşı imkanlarımızı devreye almalıyız. Bu amacın masum ve hayırlı olduğu açıktır. Daha çok üreterek, insanın kalbine ulaşarak aradaki farkı kapatmakla mükellefiz. Kültür-sanat birikimimizi milletimizin tüm fertlerine ulaştırana kadar bu tür faaliyetleri arttırarak sürdürmeliyiz.

Albayrak Grubu'nun da sponsor olduğu ‘Yeditepe Bienali’ 7 Mart'a kadar sanatseverleri ağırlayacak.

Sanat kavramına yaklaşımdaki bu derin farkın tezahürlerini Endülüs'ten Büyük Sahra'ya kadar geniş bir alana yayılan eserlerde görmek mümkündür.

AA

Sanat Allah'ı aramakmış değer üstat. İnancımızın 'Allah güzeldir, güzel olanı sever' yaklaşımının sanata yaklaşım halini içinde bulunduğumuz Süleymaniye Külliyesi'ne bakarak görebiliriz. Bizim medeniyetimizdeki, sanatımızdaki iyilik anlayışının kaynağı hiç şüphesiz Kuran'ı Kerim'dir. Güneşin tüm evreni ısıttığı gibi bu temel kaynaklar da hayatımızın her alanında yol göstermektedir. Bilginin ve sezginin sınırlarını doğru tayin ettiğimizde sanatımızın önündeki ufku daha iyi kavrayabiliriz.

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Biz kendi sanatımıza sahip çıkmak için üzerimize düşenleri samimiyetle devam ettirmeyi sürdüreceğiz.