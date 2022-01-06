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ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Partili vekillerle buluştu: Önceliğimiz enflasyonu düşürmek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili vekillerle istişare toplantılarının beşincisini yaptı. Önümüzdeki dönemde enflasyon odaklı bir mücadele olacağını belirten Erdoğan, “Enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız. Bundan sonraki tedbirlerimiz bu yönde olacak” dedi. Muhalefetin ekonomi konusunda kamuoyunu manipüle ettiğine ve piyasayı zehirlediğine dikkat çeken Erdoğan, vekillerden yeni ekonomi modelini iyi anlatmalarını istedi.

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Osman Özgan Yeni Şafak
​Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Partili vekillerle buluştu: Önceliğimiz enflasyonu düşürmek
Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilleriyle istişare toplantılarının beşincisini dün gerçekleştirdi.

AK Parti Genel Merkezi’nde yaklaşık 3 saat süren basına kapalı toplantıda söz alan milletvekilleri, illerindeki sorunları, teşkilatlardan gelen talepleri, bölgelerinin ihtiyaçlarını ve yapılan çalışmaları aktardı. Erdoğan da milletvekillerinin paylaşımlarını tek tek not aldı. Bazı milletvekilleri Türkiye ekonomisi hedef alan kur manipülasyonuna karşı 20 Aralık’ta açıklanan tedbir paketinin ardından yaşanan gelişmelerle ilgili bölgesindeki memnuniyeti aktardı.

TEK HANEYE İNDİRECEĞİZ

Enflasyonda tek hane vurgusu yapan Erdoğan’ın, “Önümüzdeki dönemde enflasyon odaklı mücadele olacak. Enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız. Bundan sonraki çalışmalarımız, tedbirlerimiz bu yönde olacak” şeklinde değerlendirmeler yaptığı belirtildi.

MUHALEFET KAMUOYUNU MANİPÜLE EDİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir araya geldiği milletvekillerine de “yeni ekonomi modelini vatandaşa iyi anlatın” talimatı verdi. Muhalefete sert sözlerle yüklenen Erdoğan’ın, bununla ilgili olarak da “Yeni ekonomi modelini herkese, her yönüyle iyi anlatın. Muhalefet yalan bilgi veriyor, kamuoyunu manipüle ediyor, yanlış bilgilerle piyasayı zehirliyor. Siz birebirde insanlarımıza gerçekleri, neler yaptığımızı anlatın. Eksiğiniz varsa da bilgi ihtiyacı konusunda vs Bakanlarımız her türlü yardımcı olsunlar” diye konuştuğu öğrenildi.

Erdoğan’ın ayrıca sokak hayvanları konusunda belediyelerin barınak sorunlarıyla ilgili çalışmaların takipçisi olacaklarını belirttiği aktarıldı. Yine Erdoğan’ın, Gaziantep’te pitbull saldırısında ağır yaralanan ve hastanede doku nakli yapılan 4 yaşındaki Asiye Ateş’in durumuna çok üzüldüğünü ve tedavisini yakından takip ettiğini söylediği öğrenildi.

Hak-İş heyeti Külliye’de

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan başkanlığındaki heyeti de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Geçtiğimiz günlerde hem işçi hem de memur maaşlarının netleşmesinin ardından gerçekleşen ziyaretin bir ‘teşekkür’ ziyareti olduğu değerlendirildi.
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