Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da: Laçın'da büyük açılış

Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı topraklarda inşa ettiği üçüncü havalimanı olma özelliğini taşıyan Laçın Uluslararası Havalimanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katıldığı törenle hizmete açıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Bağımsızlık Günü münasebetiyle bulunduğu Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı topraklarda inşa ettiği üçüncü havalimanı olan Laçın Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı. Erdoğan, burada Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından karşılandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Laçın Uluslararası Havalimanı'nın açılışını gerçekleştirdi.
Yeni havalimanının açılış kurdelesini kesen Erdoğan ve Aliyev'e, havalimanının sembolik anahtarları takdim edildi. İki lider, anahtar ile basın mensuplarına poz verdi.
Erdoğan ile Aliyev, daha sonra havalimanı binasını gezdi, yetkililerden bilgi aldı. Havalimanı maketini inceleyen Erdoğan, Dost Agropark standını gezdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Aliyev ile havaalanında bir süre görüştü. açılışın ardından, Kelbecer-Laçın Otoyolu, köprü ve viyadüklerde de incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.