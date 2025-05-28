Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da: Laçın'da büyük açılış

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Bağımsızlık Günü münasebetiyle bulunduğu Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı topraklarda inşa ettiği üçüncü havalimanı olan Laçın Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı. Erdoğan, burada Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından karşılandı.