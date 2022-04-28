Cumhurbaşkanı Erdoğan azınlık cemaat temsilcileriyle iftarda buluştu: Bu fotoğraf dünyaya mesaj

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde azınlık cemaatlerinin temsilcileri ile iftar yaptı. Azınlık cemaatlerinin temsilcileri daveti “çok samimi bir ortamdı” sözleriyle anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, yaptığı değerlendirmelerde, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptığı öğrenildi. Ukrayna-Rusya savaşıyla ilgili de mesajlar veren Erdoğan’ın, barışın hakim olması için çaba gösterdiklerini dile getirdiği öğrenildi. Türkiye-Ermenistan ilişkileriyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Erdoğan’ın “Ermenistan’la görüşüyoruz, kapılar açılacak, ticaret yapılacak, birlikte dostane ilişkilerimiz devam edecek” dediği kaydedildi.

BU TABLO DÜNYAYA YANSISIN

Davete katılan isimlerden Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva, “Bu fotoğraf dünyaya bir mesaj. Bu şekilde dinler arasında hoş karşılanmak çok güzeldi. Muhteşem tablonun bütün dünyaya yansımasını isteriz. Dünya barışı için dinler arasında ‘beraber dua edelim’ dedik. Cumhurbaşkanı da olumlu baktı” diye konuştu.

ORTAK MESAJ ÖNERİSİ

Süryani Kadim Vakfı Başkanı Sait Susin de “Sıcak, samimi bir ortam vardı. Bütün dinlere mensup din adamlarının, Diyanet İşleri Başkanlığı da dahil, ortak bir mesaj versin şeklinde önerisi geldi. Herkes bu öneriyi benimsedi” dedi.

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ÇOK SAMİMİ ORTAMDI

Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu ise “Çok samimi bir ortam vardı. Sayın Cumhurbaşkanı her zamanki gibi samimi davrandı. Cemaatin sorunlarıyla ilgili bir görüşme olmadı, onlar zaten devamlı olarak görüşülüyor. Din adamları da dünya barışı için dua ettiklerini söylediler” ifadelerini kullandı.

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