Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri lideri Al Nahyan ile yaptığı görüşmede, “Terörsüz Türkiye” hedefinin kararlılıkla sürdüğünü vurguladı. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada; Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al Nahyan'ın da Türkiye’nin “Terörsüz Türkiye” hedefinin bölgenin güvenliğine önemli katkı sağlayacağını belirttiği kaydedildi ve Türkiye’nin bu süreci başarıyla tamamlaması temennilerini ilettiği aktarıldı.





İletişim Başkanlığı'ndan gelen açıklama şöyle:





"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.





Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, “Terörsüz Türkiye” süreciyle terörün hem Türkiye’nin hem de bölgenin gündeminden tamamen çıkartılması için önemli bir adım attıklarını ve bunun kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.





Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al Nahyan da Türkiye’nin “Terörsüz Türkiye” hedefinin bölgenin güvenliğine önemli katkı sağlayacağını belirtirken, Türkiye’nin bu süreci başarıyla tamamlaması temennilerini iletti.





Cumhurbaşkanımız ayrıca, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri’nin stratejik ortaklığının her alanda olumlu etkilerinin görüldüğünü, iki ülkenin savunma sanayii ve yeni teknolojiler başta olmak üzere birçok konuda büyük potansiyeli bulunduğunu ifade etti."







