Terörsüz Türkiye sürecinde yeni safha: Meclis devreye giriyor

Sayın Özgür Özel sözleri çarpıtarak bir şeyler söylüyor. Böyle bir şey yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı konuşmanın bölgede nasıl heyecanla karşılandığı görülüyor.

Çalışmalar güçlü bir şekilde sürecek. İnşallah birkaç ay içinde tamamen silahların bırakılması takip edeceğimiz bir husustur. "