Terörsüz Türkiye sürecinde yeni safha: Meclis devreye giriyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kızılcahamam kampının son gününde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği tarihi açıklamasının dünya basınında da geniş bir yankı bulduğunu söyleyen Çelik, "Çatışmaların çıktığı bir dönemde Türkiye’nin terör meselesini sona erdirmek konusunda ortaya koyduğu bu perspektifin dünyanın her tarafından ilgiyle karşılandığını görüyoruz." ifadelerini kullanırken PKK'nın silah bırakma sürecinin kesintisiz devam etmesi gerektiğini vurguladı. Öte yandan mecliste kurulması beklenen komisyona da değinen AK Parti Sözcüsü, "Komisyon günler içinde kurulacak" dedi.
AK Parti 32. İstişare ve Değerledirme Kampı'nın son gününde açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin terör meselesini sona erdirmek konusunda ortaya koyduğu bu perspektifin tüm dünyada büyük ilgi gördüğünü ifade eden AK Parti Sözcüsü kurulması beklenen Terörsüz Türkiye komisyonu için de yakın tarihi işaret etti.
"Güvenlikten adalete konuları konuştuk. İlerleyen süreçte MYK'da MKYK'da bunlar değerlendirilecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın dünkü konuşması dünyada geniş bir yankı buldu. Terör meselesi sona erecek.
Terör meselesini sona erdirme perspektifi dünya çapında ilgiyle karşılandı. Silah bırakma sürecinin kesintisiz biçimde devam etmesi gerekiyor. Silahların imhası devam etmeli. Bu tablo bölgemiz içinde ilham kaynağı olacak. PKK’nın tüm kolları silah bırakmalı, ortadan kalkmalı. Bölgedeki tüm mezhep grupları arasında işbirliğinin önemi yakın çevremiz tarafından da takdir ediliyor. Irak makamlarının büyük bir ilgisi oldu.
"Bazıları terörün bitmesini istemiyorlar"
Öğleden sonra Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplantımızı yapacağız. Bazıları terörün bitmesini istemiyorlar, işsiz kalacaklarını düşünüyorlar. Bir de terör bitsin cümlesini başlık olarak kullanıp her süreci ihanet olarak suçlayan meseleleri tıkanma noktasına götüren bir yaklaşım vardır. Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasının çerçevesi Terörsüz Türkiye süreci çerçevesidir.
"Meclis devreye giriyor"
Terörsüz Türkiye komisyonuyla meclis devreye girecek. Komisyon günler içinde kurulacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği talimatlar çerçevesinde herkes görevinin başında. Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklama sonrası bir takım üslupların olmasını istemem. Konuşurken güruh ifadesini kullanan kişinin kendisine iade ediyoruz.
"Bugünlere kahraman şehit ve gazilerimizin fedakarlıklarıyla geldik"
AK Parti iktidarlarından önce de önerilerle teröristlerin silah bırakmasını teşvik edecek birçok düzenleme vardır. Öteden beri devletimiz bir yandan sert güç unsurlarıyla mücadele ederken bir yandan da yumuşak güç unsurlarıyla hareket eder.
Devletimizin temel nitelikleri konusunda herhangi bir tartışma yoktur. Bugünlere kahraman şehit ve gazilerimizin fedakarlıklarıyla geldik. Şimdi ise terörle mücadele konusunda Türkiye'nin donanımları ortada. Bu meseleyi ülke gündeminden çıkarmak için yapılan bir çalışmadır. Eleştiriler kıymetlidir dinlemek isteriz. Ama sadece karşı tarafı ihanetle suçlayarak yapılan şeyin değeri olmuyor."