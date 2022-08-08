Cumhurbaşkanı Erdoğan cemevini ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bugün Aşure Günü nedeniyle Ankara’da bir cemevini ziyaret etmesi, burada Türkiye’nin dört bir yanından gelen Alevi dedeleri, Bektaşi babaları ve akademisyenlerle buluşması bekleniyor. Bu çerçevede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Muharrem ayının onuncu günü olan bu akşam Alevi vatandaşlarla beraber orucunu açması bekleniyor.

Buluşmanın Mamak’ta bulunan Hüseyin Gazi Türbesi ve Cemevi’nde gerçekleşmesi öngörülüyor. İftarda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanı sıra Hüseyin Gazi Vakfı Başkanı Ali Ayyıldız ile Alevi kanat önderi Arif Ali Özzeybek gibi isimlerin eşlik edeceği belirtiliyor.

Muharrem ayının ilk gününde Ankara’da Alevi vatandaşlara ait iki dernek ve bir cemevine gerçekleştirilen saldırıdan sonra önceki gün Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş da evinin önünde iki kişi tarafından darp edilmişti. Alevi Vakıfları Federasyonu Başkanı Haydar Baki Doğan, saldırının Ankara’daki saldırıların devamı olabileceğine işaret ederken, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Soylu ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş arayarak, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da evinde ziyaret ederek Sarıtaş’a geçmiş olsun dileklerini iletmişti.

