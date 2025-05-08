Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Irak Başbakanı Sudani'den ortak basın toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Irak Başbakanı Sudani, ikili görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

İki lider görüşmelerin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Görüşmelerde terörle mücadele üzerinde durduk.

Bölgemizde teröre yer yok.

PKK, FETÖ ve DEAŞ'a karşı müşterek mücadelenin sürdürülmesi konusunda kararlılığımızı teyit ettik.

Kalkınma Yolu Projesi hem Irak'ın hem de tüm bölgemizin istikrarına, refahına büyük katkı sağlayacaktır.

Irak'la ortak projelerin gerçekleştirilmesine odaklanıyoruz.

Petrol sevkiyatının yeniden başlaması gibi başlıklarda süratle ilerlemek istiyoruz.

İsrail bölgeyi kana, gözyaşına ve istikrarsızlığa boğarak kendi güvenliğini sağlayacağını hayal etmekte.

İsrail'in insani yardım girişlerini tamamen durdurmasıyla Gazze'deki açlık tehlikesi artık kitlesel ölümlere varacak boyutlara ulaşmış durumda.

İsrail'e karşı elimizden geleni yapmakta mutabık kaldık.

Pakistan ile Hindistan arasındaki gerilimin sıcak çatışmaya dönüşmesinden endişe duyuyoruz.

Saldırılarda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet; kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyorum.

Türkiye olarak ateşe benzin dökenlerin olmasına rağmen biz olaylar geri dönülmez noktaya varmadan tansiyonun düşürülmesi, diyalog kanallarının açılması için her türlü gayreti ortaya koyuyoruz.

Irak Başbakanı Sudani'nin açıklamalarından satırbaşları şöyle:

PKK yasaklı bir örgüttür.

Kimsenin Irak'tan Türkiye'ye saldırmasına izin vermeyiz.

Gazze'de katliam yapılıyor.

Saldırıların mutlaka durdurulması gerekiyor.

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