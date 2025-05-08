Ticaret Bakanı Bolat: Hedefimiz Irak'la tam ekonomik entegrasyon.

Bakan Bolat, Türkiye'nin Irak ile ekonomik ilişkilerde tam entegrasyonu hedeflediğini belirterek, 2024 yılında karşılıklı ticaret hacminin 17,5 milyar doları aştığını vurguladı. Irak’ın Türkiye'nin ihracatında dördüncü sırada yer aldığını söyleyen Bolat, “Sayın Cumhurbaşkanımız ile Irak Başbakanı Sayın Sudani, 30 milyar dolarlık ticaret hedefi koydu. Biz de özel sektörle birlikte bu hedefe ulaşmak için çalışıyoruz” dedi.





Ticarette yasal zemin beklentisi

İki ülke arasındaki yatırımları güvence altına alacak Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması ile Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması’nın yürürlüğe girmesini beklediklerini ifade eden Bolat, bu anlaşmaların ekonomik ilişkilerin kalıcı hâle gelmesi açısından kritik olduğunu söyledi.

Türk müteahhitlerinden 1130 proje

Bolat, Türk müteahhitlerin Irak'ta bugüne kadar 35,3 milyar dolar değerinde 1130 projeyi tamamladığını belirterek, Irak'ın yeniden imar sürecine güçlü katkı sunduklarını dile getirdi. “Irak, artık istikrar, ekonomik kalkınma ve yeniden inşa dönemine girmiştir” dedi.





Kalkınma Yolu ticareti hızlandıracak

Bakan Bolat, Fav Limanı ve Kalkınma Yolu Projesi’nin iki ülke açısından stratejik bir öneme sahip olduğunu vurguladı: “Bu projeyle Türkiye’den Körfez’e 3 günde, Körfez’den Avrupa’ya 8-10 gün içinde ulaşım sağlanabilecek. Türkiye, Irak’ın Avrupa’ya açılan kapısıdır; Irak da bizim Körfez’e açılan kapımızdır.”

TIR mühürleme uygulamasına eleştiri

Sınır geçişlerinde yaşanan sorunlara da değinen Bolat, TIR'ların mühürlenerek Musul’da kontrol edilmesi uygulamasının ticareti aksattığını söyledi. “Bu uygulama tedarik zincirini zorluyor, ticaret hacmini düşürüyor. Uygulamanın yeniden gözden geçirilmesini istiyoruz” diye konuştu.





Habur yetersiz kalıyor, Ovaköy Kapısı devreye alınmalı

Bolat, Habur Sınır Kapısı’nın mevcut ticaret hacmini kaldıramadığını, bu nedenle Fişhabur-Ovaköy Gümrük Kapısı’nın devreye alınması gerektiğini belirtti. Ayrıca, Habur’dan çıkan ürünlerin Musul Baraj Noktası’na 72 saat içinde ulaşma zorunluluğunun ticareti zorlaştırdığını söyleyerek sürenin uzatılmasını talep etti.

Para transferinde limitler genişliyor

Ticarette para transferi limitlerinin artırıldığını belirten Bolat, “Avro bazında 5 milyon avroluk sınır 20 milyona çıkarıldı. Dolar limiti de artırılırsa, yatırımcılarımız daha rahat hareket eder” dedi.





Irak’tan Türk iş dünyasına destek mesajı

Toplantıda konuşan Irak Ticaret Bakanı Al-Greyri ise engellerin farkında olduklarını ancak bu sorunların çözümü için kararlı olduklarını belirtti. “Zor günlerimizde yanımızda olan Türk iş dünyasının bugün de desteğini görmek istiyoruz” diye konuştu.







