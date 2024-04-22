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Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez Erbil'de: PKK meselesi artık gündemden çıkartılmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak ziyaretinin ikinci durağı olarak Erbil'e gitti. 13 yıl sonra Irak'a giden Erdoğan, Erbil Havalimanı'nda IKBY Başkanı Neçirvan Barzani tarafından resmi törenle karşılandı. Görüşme sonrası yapılan açıklamada, PKK meselesinin artık gündemden çıkartılmasının vaktinin geldiği vurgulandı. Türkiye’nin IKBY ile ticari ilişkileri ilerletme isteğini ortaya koyan Cumhurbaşkanı Erdoğan; Ovaköy-Fişhabur Hudut Kapısı’nın en kısa sürede açılması, Derecik-Zeti Hudut Kapısı’ndan araç geçişinin başlatılmasının önemli olduğunu belirtti.

Hüseyin Berk
20:34 - 22/04/2024 Pazartesi
Güncelleme: 23:33 - 22/04/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan - IKBY Başkanı Neçirvan Barzani
Cumhurbaşkanı Erdoğan - IKBY Başkanı Neçirvan Barzani

13 yıl sonra Irak'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağdat'ın ardından Erbil'e resmi ziyarette bulundu. Erbil Havalimanı'nda kırmızı halıda resmi törenle karşılanan Erdoğan, ilk IKBY Başkanı Barzani ile ayaküstü sohbet etti.


Heyetler arası ilk görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

"PKK meselesi artık gündemden çıkartılmalı"

Görüşme sonrası yapılan açıklamada, PKK meselesinin artık gündemden çıkartılmasının vaktinin geldiği vurgulandı. Türkiye’nin IKBY ile ticari ilişkileri ilerletme isteğini ortaya koyan Cumhurbaşkanı Erdoğan; Ovaköy-Fişhabur Hudut Kapısı’nın en kısa sürede açılması, Derecik-Zeti Hudut Kapısı’ndan araç geçişinin başlatılmasının önemli olduğunu belirtti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ve beraberlerindeki heyetle Erbil’de görüştü.

Görüşmede, bölgesel ve küresel meseleler ile terörle mücadele konuları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Irak’ın her geçen gün şiddetten uzaklaştığını görmenin memnuniyet verici olduğunu, PKK meselesinin artık gündemden çıkartılmasının vaktinin geldiğini, Türkiye’nin terörle mücadelede ortaya konan birlikteliğe önem verdiğini ve bunu ileri seviyeye taşıma kararlılığının bulunduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak ile çok kapsamlı hukuki metinler imzalandığını ve bu iş birliği perspektifinin IKBY bölgesini de kapsadığını, Bağdat’ta imzalanan mutabakat zaptı ile dünyaya ilan edilen Kalkınma Yolu’nun bütün Irak’ın refah ve huzuruna hizmet edeceğini; Bağdat ve Erbil yönetimlerinin üçüncü tarafların müdahalesine imkan vermeden sağlıklı bir diyalog ve çalışma ilişkisi tesis etmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye’nin IKBY ile ticari ilişkileri ilerletme isteğini ortaya koyan Cumhurbaşkanı Erdoğan; Ovaköy-Fişhabur Hudut Kapısı’nın en kısa sürede açılması, Derecik-Zeti Hudut Kapısı’ndan araç geçişinin başlatılmasının önemli olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgedeki Türkmenlerin siyasi temsil başta olmak üzere haklarının ve çıkarlarının gözetileceğine inandığını da ifade etti."

#Recep Tayyip Erdoğan
#Irak
#Erbil
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