Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı: Türkiye'den kitle imha silahlarıyla ilgili kritik karar

Cumhurbaşkanlığı, "Türkiye'de Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanıyla Mücadelede Etkinliği Artırma Strateji Belgesi (2025-2029)"ne ilişkin genelge yayımladı. Yeni strateji, bu alandaki denetim ve önlemleri daha da güçlendirmeyi hedefliyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan genelgede, kitle imha silahlarının, büyük ölçekli tahribat ve kitlesel ölümlere yol açabilen, ulusal ve uluslararası güvenliği tehdit eden, sadece devletler tarafından değil, terörist gruplar veya çatışan diğer aktörler tarafından da kullanılabilme riski taşıyan, yıkıcı etkisi en yüksek silahlar olduğuna işaret edilerek, bu tehditle etkili şekilde mücadele edilmesinin zorunluluk olduğu bildirildi.
"Türkiye BM kurallarına uyum sağlıyor"
Söz konusu mücadelede öncelikle bu silahların üretimi, kullanımı ve yayılmasını sağlayan finansal kaynakların engellenmesinin kritik öneme sahip olduğuna dikkat çekilen genelgede, şu ifadeler kullanıldı:
Türkiye FATF standartlarını benimsedi
Genelgede, Türkiye'nin, suç gelirlerinin aklanması, terörizmin ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanını önlemeye yönelik standartlar geliştiren ve bu standartlar çerçevesinde ülkelerin uyum düzeyini izleyen Mali Eylem Görev Gücünün (FATF) bir üyesi olarak kabul edilen standartları benimsediğine işaret edildi.
"Tüm kamu kurum ve kuruluşları sorumluluklarını yerine getirecek"
Ulusal ve uluslararası koordinasyonun sağlanması, işbirliğinin teşviki ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanı alanındaki denetim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 27 Aralık 2020'de ilgi kanunun yürürlüğe girdiğinin anımsatıldığı genelgede, şunlar kaydedildi:
"Kanunun ilgili maddesi ile Denetim ve İşbirliği Komisyonu kurulmuştur. Komisyonun görev ve yetkileri kapsamında, FATF tavsiyeleri dikkate alınarak Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşların işbirliği içinde 'Türkiye'de Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanı ile Mücadelede Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2025-2029)' hazırlandı. Söz konusu belge kapsamında tüm kamu kurum ve kuruluşlarının işbirliği içerisinde çalışarak üzerlerine düşen görev ve sorumlulukları hassasiyetle yerine getirmesi hususunda gereğini rica ederim."