Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı: Türkiye'den kitle imha silahlarıyla ilgili kritik karar

"Kitle imha silahlarının yapımında kullanılan ve ithali, ihracı, transiti yasaklanan madde, malzeme ve ekipmanlar ile transferi yasaklanan teknolojilerin takibi ve bunların gümrük denetimlerinin sıklaştırılması küresel güvenliği sağlamak açısından büyük önem taşımaktadır. Kitle imha silahlarının yayılması ve bunun finansmanıyla mücadelenin öneminin farkında olan ülkemiz, 1970'ten bu yana çok sayıda uluslararası sözleşme ve girişime taraf olmanın yanı sıra Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından alınan yaptırım kararlarına uluslararası hukukun bir gereği olarak uyum sağlamaktadır. "