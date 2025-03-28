Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, moda ve tekstil sektörünün çevre kirliliğinde çok yüksek bir payı olduğuna dikkati çekerek, "'Yavaş ve sürdürülebilir modayı' hayata geçirmek artık hepimiz için bir zorunluluktur." dedi.





Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de katılımıyla BM Genel Kurulu'nda Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği, Sıfır Atık Vakfı, BM Çevre Programı ve BM-Habitat tarafından "Moda ve tekstilde sıfır atığa doğru" temasıyla düzenlenen 30 Mart "Uluslararası Sıfır Atık Günü" Özel Etkinliği'nde katılımcılara hitap etti.

Emine Erdoğan BM Uluslararası Sıfır Atık Günü etkinliğinde konuştu.

Uluslararası Sıfır Atık Günü'nün 3. kez kutlandığını anımsatan Emine Erdoğan, "Sıfır Atık Hareketi tüm dünyada her yıl katlanarak büyüyor, daha çok insana ulaşıyor. Ne mutlu bize ki, küresel bir farkındalık halkası oluşuyor." diye konuştu. Emine Erdoğan, Sıfır Atık Hareketi'ne verdiği güçlü destek için Genel Sekreter Guterres'e teşekkürlerini iletti. Aynı zamanda BM Çevre Programı, BM-Habitat ile Sıfır Atık Hareketi'ne destek veren tüm dost ve kardeş ülkelere şükranlarını sunduğunu ifade eden Emine Erdoğan, tabiatın ve insanlığın iyiliği için çabalayan "dünyanın tüm sıfır atık gönüllülerine" de sevgilerini gönderdi.





'Yavaş ve sürdürülebilir modayı hayata geçirmek hepimiz için zorunluluk'

Emine Erdoğan, moda ve tekstil sektörünün kitlelerin beğenilerini ve davranışlarını yönlendiren çok etkili bir güç olduğuna dikkati çekerek, "Malumunuz, moda ve tekstil sektörünün çevre kirliliğinde çok yüksek bir payı var. O nedenle, biz de bu yılki kutlamalar için 'Moda ve Tekstilde Sıfır Atığa Doğru' temasını seçtik. Bunun sebebi, kullan-at merkezli bir anlayışın ne yazık ki sektörün ana karakteri haline gelmesidir. 'Yavaş ve sürdürülebilir modayı' hayata geçirmek artık hepimiz için bir zorunluluktur." vurgusunu yaptı.

Emine Erdoğan BM Uluslararası Sıfır Atık Günü etkinliğinde konuştu.

Bunun esasen yeni bir keşif olmadığını ve yakın bir geçmişe kadar zaten hakim olan anlayış olduğunu ifade eden Emine Erdoğan, eskiden yaşam döngüsü uzun ve nitelikli ürünler üretildiğini, tasarımcıların yılda en fazla 2 koleksiyon çıkardığını, bugün bu sayının bazen 6'yı bile bulduğunu söyledi. Emine Erdoğan, reklamların da karşı konulması zor bir tüketim psikolojisi oluşturduğunu, insanların hızlı moda trendlerini yakalamak için kazanılması imkansız bir yarışa girdiğini kaydetti.





Hiçbir fiziksel eskimeye uğramamış kıyafetlerin zihinlerde bir anda eskidiğini ve atığa dönüştüğünü belirten Emine Erdoğan, "Metropollerde esen moda rüzgarlarının iklim değişikliğine bağlı olarak her gün daha yıkıcı hale gelen fırtınalardan çok da farklı olmadığını söylesek, inanın yanlış olmaz. Çünkü, hiçbir kıyafet yalnızca kumaştan, renkten ve tasarımdan ibaret değildir. Her bir parça kıyafete doğal kaynak israfı, çevre kirliliği ve artan iklim değişikliği etkileri de eşlik ediyor. Bu ağır fatura, tüm insanlığa kesiliyor." ifadelerini kullandı.





'Yeni söylemlere, anlatılara ve yeni bir uyanışa ihtiyacımız var'

Emine Erdoğan, her 1 saniyede 1 kamyon dolusu kıyafetin ya yakıldığı ya da dünyanın dört bir yanındaki atık depolama sahalarına gönderildiği bilgisini verdi.

Emine Erdoğan: Yeni söylemlere ihtiyacımız var.

"Ve maalesef, bizim üzerimizden bir çırpıda çıkarıp attığımız kıyafetleri, doğa aynı kolaylıkla üzerinden çıkaramıyor" diyerek bu kıyafetlerin doğa üzerinde etkisine işaret eden Emine Erdoğan, "Gerçekten de artık yeni söylemlere, yeni anlatılara ve yeni bir uyanışa ihtiyacımız var." vurgusunda bulundu. Ünlü Türk düşünürü Cemil Meriç'in "İnsanlar sevilmek için yaratıldılar. Eşyalar ise kullanılmak için. Dünyadaki kaosun nedeni eşyaların sevilmeleri ve insanların kullanılmasıdır" sözüne atıfta bulunan Emine Erdoğan, bu sözün 21. yüzyıl insanının ikilemini çok doğru bir şekilde açıkladığını söyledi.





'Atık kirliliğini yenelim'

Bu çerçevede "mutluluk ile tüketim arasında kurulmuş hatalı anlam ilişkisine" bir son verilmesi gerektiğinin altını çizen Emine Erdoğan, bugün doğanın, ekosistemin, biyolojik çeşitliliğin, doğal kaynakların başına gelenlerin tüketim kültürünün bir sonucu olduğunu vurgulayarak, "Buradan hareketle, BM'yle birlikte 'atık kirliliğini yenelim' çağrısı yapıyoruz." dedi.

BM binasında “Yeterince Var” sloganıyla bir sergi de düzenlendiğini anımsatan Emine Erdoğan, çöpe atılan eşyaların yüzde 60'ının kullanılabilir durumda olduğuna dikkati çekti. Emine Erdoğan, ileri dönüşümle kaynakları geri kazanmanın çok kolay olduğunun, tek yapılması gerekenin "tamir ettirmek, dönüştürmek ve yeniden kullanmak" olduğunun altını çizdi.





'Modacılara bir çağrıda bulunmak istiyorum, hepimiz için bir milat olsun'

Eskiden eşyaların kullanım sürelerinin nesillere yayıldığını, küçük tadilatlarla bir kıyafete yepyeni bir ruh katmanın olağan olduğunu kaydeden Emine Erdoğan, "Kısacası sıfır atık yaşam tarzı normal olandı! Bizim yapmamız gereken, yakın bir zamana kadar gündelik hayatımızı şekillendiren bu değerleri ayağa kaldırmaktır! Buradan, modacılara bir çağrıda bulunmak istiyorum. Sizler, tasarımlarınızla bir duruşu, bir kimliği inşa ediyorsunuz. Trendleri, beğenileri belirleyen sizlersiniz. Gelin bugün, hepimiz için bir milat olsun! Hayatımızda yapacağımız küçük değişikliklerin, dünyayı değiştirebilecek, büyük gücünden bahsedelim." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan BM Uluslararası Sıfır Atık Günü etkinliğinde konuştu.

Emine Erdoğan, sadece giysilerin kullanım ömrünü iki katına çıkararak sera gazı emisyonlarının yüzde 44 azaltılabileceğini belirterek, tekstildeki geleneksel hafızayı canlandırma, doğal ve uzun ömürlü olanı yeniden popüler yapma ve sorumlu tüketiciler olmayı akım yapma çağrısında bulundu. Emine Erdoğan, "Nasıl Türkiye sıfır atık konusunda lider ülke olduysa, Türk modacıların da bu alanda yeni bir sayfa açacağına, öncü isimler olacağına inanıyorum." dedi.





'Sorunda payı olmayan ülkeler krizin bedelini herkesten fazla ödüyor'

Türkiye'nin dünyaya vicdan penceresinden bakan bir ülke olduğuna ve insanlığın aynı gök kubbenin altında büyük bir aile olduğuna yürekten inandığını belirten Emine Erdoğan, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Birbirimize olduğu kadar, ortak evimiz dünyaya karşı da sorumluluklarımız var. Ne yazık ki, iklim krizinden her ülke aynı oranda etkilenmiyor. Sorunda payı olmayan ülkelerin krizin bedelini herkesten fazla ödediğini görüyoruz. Öyle ki, hepimizin kültürüne, doğal güzelliklerine hayran olduğu, yeryüzünün ziyneti, bazı ülkeler topyekun yok olmakla karşı karşıya!"

Emine Erdoğan BM Uluslararası Sıfır Atık Günü etkinliğinde konuştu.





Emine Erdoğan, diğer meselelerde olduğu gibi iklim ve çevre sorununda da adil dağılım ilkesine dayalı, hakkaniyetli bir sisteme ihtiyaç olduğunun altını çizerek, sürdürülebilir bir geleceğe tüm ülkelerin eşit ve etkin katılım gösterdiği, “kimseyi geride bırakmayan” müzakere süreçleriyle ulaşabileceğini ifade etti.





'Dünya, beşten büyüktür ve daha adil bir dünya mümkündür'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta dile getirdiği BM reform önerisinin iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında ayrı bir önem kazandığına dikkati çeken Emine Erdoğan, "Ben de bu kürsüden bir kez daha, bu çağrıyı yinelemek istiyorum: Dünya, beşten büyüktür ve daha adil bir dünya mümkündür! Nasıl ki, dünya ortak evimiz ise, bu evi, içine düştüğü yangından kurtarmak da, ortak mücadelemiz olmalıdır. " mesajını verdi.





2017'de büyük bir heyecanla başlatılan Sıfır Atık Projesi'nin bu yaklaşımın bir ürünü olduğuna işaret eden Emine Erdoğan, Sıfır Atık Hareketiyle 7 yılda önemli kazanımlar elde edildiğini, 74 milyon tonu aşan atığı dönüştürerek, ekonomiye 256 milyar lira kazandırıldığını bildirdi. Emine Erdoğan, Sıfır Atık projesi sayesinde kesilmesinin önüne geçilen 552 milyon ağaç, önlenen 150 milyon ton sera gazı emisyonu ve tasarruf edilen 1,7 trilyon metreküp suya da değinerek, 23 milyon kişiye sıfır atık eğitimi vererek büyük bir farkındalık oluşturulduğu bilgisini de verdi.

Emine Erdoğan: Dünya 5 ten büyüktür

Emine Erdoğan, Türkiye'nin tekstil sektöründe de önemli bir aktör olduğuna dikkati çekerek sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Sürdürülebilirlik vizyonumuz doğrultusunda, tekstil atıklarının geri dönüşümü ve yeniden kullanımı konusunda da önemli çalışmalarımız var. Üretim süreçlerinin, çevreye olan etkilerinin en aza indirilmesi; suya, havaya, toprağa zarar verilmemesi yönünde adımlar atıyoruz. Atık yönetiminde, yenilikçi bir yaklaşımla geri dönüştürülmüş malzemeden yeni iplik ve kumaş türleri üretiyoruz. Tekstil atıkları toplama noktalarındaki kullanılabilir tekstil ürünlerini, ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak, sosyal fayda sağlıyoruz."





'BM Sıfır Atık Danışma Kurulu Başkanı Sıfatımla sesleniyorum'

"Bugün, bu kürsüden sizlere, BM Sıfır Atık Danışma Kurulu Başkanı sıfatımla da sesleniyorum" diyen Emine Erdoğan, kurulun akademiden, iş dünyasından, sivil toplumdan ve uluslararası kuruluşlardan yetkin 13 kişiden oluştuğunu anımsattı. Emine Erdoğan, "Bugün bu başarıyı mümkün kılan, başta Sayın Guterres olmak üzere, tüm değerli ekip arkadaşlarım, güçlü bir alkışı hak ediyor." dedi ve kendilerini kürsüden alkışladı.





Emine Erdoğan, ⁠Bangladeş Hükümet Başkanı Muhammed Yunus'a, Sierra Leone ve Surinam Devlet Başkanı eşlerine de özel şükranlarını sunarak, kendilerinin Asya, Afrika ve Karayipler Bölgesinde Sıfır Atık uygulamalarının yaygınlaşması için örnek liderlik sergilediklerine dikkati çekti. BM Sıfır Atık Danışma Kurulu'nun Sıfır Atık alanında kurulduğu günden bu yana kıymetli çalışmalar gerçekleştirdiğini, farklı ülkelerden gelen, “iyi uygulama” başvurularının içinden en iyi örnekleri derlediklerini belirten Emine Erdoğan, geçen sene atık önleme, gıda atığını dönüştürme, döngüsel ekonomi ve farkındalığı artırma temalarında 16 başarılı sıfır atık girişimini öne çıkardıkları bilgisini verdi.

Emine Erdoğan BM Uluslararası Sıfır Atık Günü etkinliğinde konuştu.





Emine Erdoğan, kurulun ⁠Sıfır Atık uygulamaları konusunda bilgilendirici ve tematik rehber yayınlar da hazırladığını belirterek, "Bugünkü, 30 Mart etkinliği dahil olmak üzere, kurulumuzun birçok faaliyetinde Sıfır Atık Vakfımız ve ilgili Bakanlıklarımızla birlikte çalışıyoruz. Önümüzde, bizi heyecanlandıran önemli projelerimiz de var. Küresel Sıfır Atık Ödülleri, Uluslararası Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Forumu, Sıfır Atık Enstitüsü gibi girişimlerimizi hayata geçirmek için süratle çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.





'Yediden yetmişe herkesi, hayalimize ortak olmaya davet ediyorum'

Türkiye'nin elinden gelenin en güzelini dünyanın harcına katmaya, fikir üretmeye ve çözüm bulmaya devam edeceğinin altını çizen Emine Erdoğan, "Bu vesile ile, yediden yetmişe herkesi, atıksız bir dünya hayalimize ortak olmaya davet ediyorum." çağrısında bulundu.





Emine Erdoğan, "Unutmayalım ki, okyanusun sırrı, damlada gizlidir! Yeter ki inanalım! Yeter ki yan yana duralım; gelecek nesillere, insanlığın en büyük başarı hikayesini, miras bırakalım." diye konuştu Tüm İslam aleminin yaklaşan Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Emine Erdoğan, "Herkes için, müreffeh, herkes için adil, herkes için, yaşanabilir bir dünya diliyorum!" diyerek sözlerine son verdi.





Emine Erdoğan, New York'ta BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü.

Emine Erdoğan, New York'ta BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'le görüştü.





New York'ta BM binasında Guterres'in makamında basına kapalı gerçekleşen görüşmeye ilişkin edinilen bilgiye göre Guterres, Emine Erdoğan ile 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü vesilesiyle yeniden bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Guterres, sıfır atık felsefesinin tarihten bu yana dünyanın her yerinde var olduğunu dile getirerek, projenin uluslararası düzeyde ele alınmasına dikkati çekti. Emine Erdoğan ise BM Genel Sekreteri'nin küresel çevre sorunlarının çözümüne yönelik kararlı duruşu ve Sıfır Atık Girişimi'ne verdiği güçlü desteğin öneminin altını çizerek, Genel Sekreter'e ve BM çalışanlarına en içten teşekkürlerini sundu. İklim krizi ve çevre sorunlarının ancak kolektif bir çabayla çözülebileceğini belirten Emine Erdoğan, bu bağlamda Genel Sekreterin BM Genel Kurulu'nda düzenlenecek Uluslararası Sıfır Atık Günü özel etkinliğine katılımının çok kıymetli olduğunu, kendilerinin katılımının Sıfır Atık Girişimi'nin BM platformlarında daha geniş etki oluşturacağına inandığını söyledi.





'Sıfır Atık Hareketi insanlığın ortak geleceğini koruma sorumluluğu'

Emine Erdoğan, Sıfır Atık Hareketi'ni sadece bir çevre politikası olarak değil, insanlığın ortak geleceğini koruma sorumluluğu olarak gördüklerini vurgulayarak, bu çerçevede Sıfır Atık Danışma Kurulu çalışmalarına ayrıca önem atfettiğini ifade etti. Sıfır Atık Danışma Kurulunun rehber yayınların oluşturulması ve dünyadan iyi örneklerin derlenmesi gibi önemli çalışmaları hayata geçirdiğini ^hatırlatan Emine Erdoğan, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'nün icrası dahil birçok konuda Sıfır Atık Vakfı ve bakanlıklarla iş birliği halinde çalıştıklarını anlattı.

Emine Erdoğan, New York'ta BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü.

Sıfır Atık Standardizasyonu, Küresel Sıfır Atık Ödülleri, Uluslararası Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Forumu gibi önemli projeler için de çalışmalar sürüyor Emine Erdoğan, Sıfır Atık Standardizasyonu, Küresel Sıfır Atık Ödülleri, Uluslararası Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Forumu gibi önemli projeler için de çalışmaların sürdüğünü aktararak, Türkiye'nin öncülüğünde kabul edilen BM Sıfır Atık Kararı ve BM Genel Kurulu kararlarının G20 bildirgeleri de dahil olmak üzere birçok uluslararası metne girdiğine ve kabul gördüğüne dikkati çekti. Bu çerçevede Gelecek Paktı'nda Sıfır Atık Girişimi'ne atıfta bulunulmasının da memnuniyet verici olduğunu ifade eden Emine Erdoğan, aynı zamanda 2022'de ilk kendisi ve Genel Sekreter'in imza attığı Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nın 40'ı aşkın devlet başkanı eşi tarafından imzalandığını, dijital imzayla ise yüz ülkeden on binlerce insanın desteğini aldığını bildirdi. Emine Erdoğan, bu yılın ana temasının tekstil ve moda sektöründe sıfır atık uygulamalarını öne çıkarmak olduğunu hatırlatarak, bu çerçevede Türkiye'nin BM'de "Yeterince Var" ve "Yankılar" sergilerini düzenlediğini ifade etti.





Uluslararası toplum Gazze'de kötü bir sınav verdi

Dünya genelinde giderek yoğunlaşan sınamaların uluslararası dayanışmanın önemini bir kez daha gözler önüne serdiğini vurgulayan Emine Erdoğan, diğer taraftan uluslararası toplumun Gazze'de yaşanan uluslararası hukukun ağır ihlalleri karşısında kötü bir sınav verdiğini kaydetti. Emine Erdoğan, BM'nin ve Genel Sekreter Guterres'in İsrail'in neden olduğu bu ağır krizi sona erdirme yönündeki çabalarını büyük takdirle karşıladıklarını ve yürekten desteklediklerini belirterek, hayatlarını kaybeden BM personeli için başsağlığı dileklerini iletti. BM çalışanlarının Gazze'deki masum Filistinliler için çok büyük fedakarlıklar yaptığını ifade eden Emine Erdoğan, Türkiye'nin de BM çatısı altında yürütülen barış süreçlerine aktif katılmayı ve girişimlere öncülük etmeyi kararlılıkla sürdüreceğinin altını çizdi. Emine Erdoğan, ikili iş birliğinin gelecekte de güçlenerek devam etmesini dilediğini belirterek, BM Genel Sekreteri Guterres'i Türkiye'ye davet etti. Görüşmeye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş da katıldı.





'Sıfır Atık farkındalığı dünya genelinde benimsendiğinde ortak evimizi gelecek nesillere değerli emanet olarak bırakacağız'





Emine Erdoğan, görüşme sonrasında yaptığı sosyal medya paylaşımında ise şu ifadelere yer verdi:

"Dünyamızın geleceğini korumak, insanlığın ortak mirasına sahip çıkmaktır. Bugün, BM Genel Sekreteri Sayın Antonio Guterres ile gerçekleştirdiğimiz verimli görüşmede, atık yönetimi ve döngüsel ekonomi konularındaki küresel çabalara odaklandık. Moda ve tekstil sektöründe sıfır atığa ulaşma yolunda atılması gereken adımları da ele aldık."





Guterres'e özellikle 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü etkinliği olmak üzere sürdürülebilir bir dünya için verdiği güçlü destekten dolayı teşekkür eden Erdoğan, şunları kaydetti: "Sıfır Atık farkındalığı dünya genelinde benimsendiğinde ortak evimizi gelecek nesillere değerli bir emanet olarak bırakacağımıza inanıyorum. Yarınlarımız, bu anlamlı yolculukta el ele veren gönüllülerin gayretleriyle şekillenecek."















