Sıfır Atık Günü 81 ilde kutlanacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde 7 yıldır yürütülen proje kapsamında, bu sene 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'nde "Elimizde Yeterince Var" sloganıyla farkındalık oluşturulacak. Bu kapsamda, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü imzasıyla 81 il taşra teşkilatlarına ve yurt dışı temsilciliklerine, Uluslararası Sıfır Atık Günü etkinlikleriyle ilgili yazı gönderildi ve bu yıl "Moda ve Tekstilde Sıfır Atığa Doğru" temasıyla etkinlikler düzenlenmesi istendi. Bakanlık il müdürlükleri koordinasyonunda 27-29 Mart'ta düzenlenecek etkinliklerde, başta çocuklar ve gençler olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin "sıfır atık" konusunda bilinçlendirilmesi hedefleniyor. Etkinliklerde geri dönüştürülmüş veya ileri dönüştürülmüş giysilerin sergilendiği alanlar oluşturulacak, defileler düzenlenecek ve "Dolabında Kullanmadığın Kıyafetleri Getir, Değerlendir" kampanyasıyla ikinci el kıyafet kullanımının teşvik edilmesi sağlanacak.