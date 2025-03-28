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Sıfır Atık Günü 81 ilde kutlanacak

Sıfır Atık Günü 81 ilde kutlanacak

04:0028/03/2025, Cuma
G: 28/03/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Üniversitelerde de "sıfır atık" konulu yarışmalar düzenlenecek.
Üniversitelerde de "sıfır atık" konulu yarışmalar düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan ve Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde 105 ülke eş sunuculuğunda oy birliğiyle kabul edilen Sıfır Atık Hareketi, "Uluslararası Sıfır Atık Günü" etkinlikleriyle 81 ilde ve yurt dışı temsilciliklerinde kutlanacak.


'GİYMEDİĞİNİ GETİR' KAMPANYASI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde 7 yıldır yürütülen proje kapsamında, bu sene 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'nde "Elimizde Yeterince Var" sloganıyla farkındalık oluşturulacak. Bu kapsamda, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü imzasıyla 81 il taşra teşkilatlarına ve yurt dışı temsilciliklerine, Uluslararası Sıfır Atık Günü etkinlikleriyle ilgili yazı gönderildi ve bu yıl "Moda ve Tekstilde Sıfır Atığa Doğru" temasıyla etkinlikler düzenlenmesi istendi. Bakanlık il müdürlükleri koordinasyonunda 27-29 Mart'ta düzenlenecek etkinliklerde, başta çocuklar ve gençler olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin "sıfır atık" konusunda bilinçlendirilmesi hedefleniyor. Etkinliklerde geri dönüştürülmüş veya ileri dönüştürülmüş giysilerin sergilendiği alanlar oluşturulacak, defileler düzenlenecek ve "Dolabında Kullanmadığın Kıyafetleri Getir, Değerlendir" kampanyasıyla ikinci el kıyafet kullanımının teşvik edilmesi sağlanacak.


#Sıfır Atık Günü
#Emine Erdoğan
#81 il

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