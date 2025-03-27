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Emine Erdoğan'dan BM'deki 'Sıfır Atık Enstalasyon Sergisi' ziyaretine ilişkin paylaşım: Yeterince var

Emine Erdoğan'dan BM'deki 'Sıfır Atık Enstalasyon Sergisi' ziyaretine ilişkin paylaşım: Yeterince var

19:0927/03/2025, jeudi
DHA
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Emine Erdoğan sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Emine Erdoğan sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, BM'nin bugün 'Moda ve tekstilde sıfır atığa doğru' temasıyla gerçekleştireceği '30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü Özel Etkinliği"nde konuşma yapmak üzere geldiği New York'ta, BM Genel Merkezi'nde açılan 'Sıfır Atık Enstalasyon Sergisi'ni ziyaretine ilişkin video paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, 'Yeterince Var!' sloganıyla hazırlanan sergiyi ziyaretinden kesitler yer aldı.

Erdoğan paylaşımında, "Dünyanın dengesini yeniden kurmak, bizim elimizde. Dönüşümün gücünü, sorumluluğumuzu ve her birimizin katkısının ne kadar değerli olduğunu yeniden hatırlamayı ümit ediyor, geleceği sürdürülebilir seçimlerle dokumayı diliyorum" ifadelerini kullandı.




#Emine Erdoğan
#Birleşmiş Milletler
#Sıfır Atık

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