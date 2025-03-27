Emine Erdoğan'dan BM'deki 'Sıfır Atık Enstalasyon Sergisi' ziyaretine ilişkin paylaşım: Yeterince var

Erdoğan paylaşımında, "Dünyanın dengesini yeniden kurmak, bizim elimizde. Dönüşümün gücünü, sorumluluğumuzu ve her birimizin katkısının ne kadar değerli olduğunu yeniden hatırlamayı ümit ediyor, geleceği sürdürülebilir seçimlerle dokumayı diliyorum" ifadelerini kullandı.