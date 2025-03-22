Emine Erdoğan'dan dikkat çeken paylaşım: Gerçekle yüzleşmeyi daha fazla erteleyemeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Su stresi altında olan bir ülke olarak, gerçekle yüzleşmeyi daha fazla erteleyemeyiz. Türkiye'nin su kıtlığı çeken ülkelerden biri olmaması için bugün, fikirlerimizi, gayretlerimizi ve iyi niyetlerimizi birleştirmeliyiz" dedi.
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı tarafından İstanbul'da düzenlenen "22 Mart Dünya Su Günü: Su Verimliliği Zirvesi"ne ilişkin paylaşımda bulundu.
Paylaşımında, 2 yıl önce milli bir sorumluluğu yerine getirmek niyetiyle yola koyulduklarını ifade eden Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığının öncülüğünde "Ulusal Su Verimliliği Seferberliğini" başlattıklarını belirtti.
Erdoğan, 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla düzenlenen Su Verimliliği Zirvesi'nde, bu doğrultuda belirlenen hedefleri ve stratejileri pekiştirmek için bir araya geldiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:
Emine Erdoğan, paylaşımında zirveye ilişkin fotoğraflara da yer verdi.