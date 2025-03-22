Emine Erdoğan'dan dikkat çeken paylaşım: Gerçekle yüzleşmeyi daha fazla erteleyemeyiz

"Zira su stresi altında olan bir ülke olarak, gerçekle yüzleşmeyi daha fazla erteleyemeyiz. Türkiye'nin su kıtlığı çeken ülkelerden biri olmaması için bugün, fikirlerimizi, gayretlerimizi ve iyi niyetlerimizi birleştirmeliyiz. İşe 'su verimliliği' kavramının tüm kulaklara, tüm vicdanlara ulaşmasını sağlayarak başlamalıyız. Bu yaklaşımı, kent yönetimine, endüstriye, tarıma ve bireysel hayatlarımıza yaymalıyız. Zira su, emanetimiz, mirasımız, milli meselemizdir. Yediden yetmişe herkesi, Su Verimliliği Seferberliğinde yerini almaya davet ediyor, bugün imzalanan işbirliği protokolünün ve zirvenin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programına, destekleri için ayrıca şükranlarımı sunuyorum."