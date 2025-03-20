Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz telefon görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırıkkale'de hastalıkla mücadele AK Parti eski İl Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Subaşı ile görüntülü görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Görüşmede duygulanan vatandaş, "Allah razı olsun" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırıkkale'de Cengiz Subaşı ile görüntülü telefon görüşmesi yaparak geçmiş olsun dileklerini iletti. Uzun süredir hastalıkla mücadele eden Subaşı ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Allah şifalar versin, geçmiş olsun. Ramazan-ı Şerif'in mübarek olsun" diyerek moral verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu jesti, Subaşı ve ailesini duygulandırdı.