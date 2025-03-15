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MEB’in 'sıfır atık yarışması" başvuruları açıldı

MEB’in 'sıfır atık yarışması" başvuruları açıldı

13:2115/03/2025, Cumartesi
AA
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilere geri dönüşüm bilincini aşılamak, çevre duyarlılığını artırmak ve yenilikçi çözümler üretmek amacıyla tüm okul kademelerinde gerçekleştirilecek "Sıfır Atık Yarışması" için başvuruları açtı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, resmi ve özel okullarda öğrenim gören okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik "Sıfır Atık Yarışması" düzenlenecek.


Bu yılki yarışmaya, öğrenci katılımına açık "Çizgi Roman" ve "Atıktan Sanata İleri Dönüşüm" kategorilerine ek olarak okulların katılabileceği "Yaşayan Okul Bahçeleri" kategorisi de eklendi.


"Çizgi Roman" kategorisine, ortaokul ve lise öğrencileri, sıfır atık temasını işledikleri özgün çizgi romanlarıyla katılabilecek.


"Atıktan Sanata İleri Dönüşüm" kategorisine okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, atık malzemelerle tasarladıkları sanatsal çalışmalarla katılım sağlayabilecek.


"Yaşayan Okul Bahçeleri" kategorisine ise tüm seviyelerdeki okullar, dikey bahçeler, yeşil duvarlar, kompost alanları, organik tarım bahçeleri, güneş panelleri, yenilenebilir enerji köşeleri, geri ve ileri dönüşüm, permakültür bahçeleri, yeşil çatılar gibi doğa dostu çalışmalarıyla başvurabilecek.

Yarışma kategorilerinde ilk üçe girenlere yaş gruplarına göre akıllı saat, tablet, dizüstü bilgisayar ve elektrikli bisiklet gibi ödüller verilecek. Ayrıca okullara çevre beratı ile sürpriz hediyeler sunulacak.


Katılımcılar, eserlerini 11 Nisan'a kadar okul müdürlüklerine teslim edebilecek. Değerlendirme okul, ilçe, il ve bakanlık seviyelerinde yapılacak.

Ödül töreni, haziran ayında kutlanan Çevre Haftası'nda gerçekleştirilecek.


Katılımcılar, yarışma şartları ve başvuru süreciyle ilgili detaylı bilgiye "https://meb.ai/QDLo3T" adresinden ulaşılabilir.




#meb
#sıfır atık yarışması
#eğitim

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