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Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı başvuru süresi uzatıldı

Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı başvuru süresi uzatıldı

15:5512/03/2025, Çarşamba
G: 12/03/2025, Çarşamba
AA
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Adaylar, sınava başvurularını ve ücret ödeme işlemlerini 20 Mart'a kadar yapabilecek.
Adaylar, sınava başvurularını ve ücret ödeme işlemlerini 20 Mart'a kadar yapabilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2025-TR-YÖS/1) başvuru süresinin 20 Mart'a kadar uzatıldığını bildirdi.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 11 Mayıs'ta düzenlenecek 2025-TR-YÖS/1'e başvurular ve ücret ödeme işlemleri 20 Mart'a kadar uzatıldı.


Adaylar başvurularını, bireysel olarak ÖSYM'nin "https://tryos.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.


Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi ÖSYM'nin internet sitesindeki başvuru kılavuzunda yer alıyor. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.




#ÖSYM
#Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı
#sınav

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