Binlerce adayın katılım gösterdiği 2025 Kaymakamlık Sınavı, 23 Şubat’ta gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığı bünyesinde Mülki İdare Amiri olabilmek için ter döken adaylar, sınav sonuçlarını büyük bir merakla bekliyor. Sınavda 42 soruluk Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 78 soruluk Alan Bilgisi Testi uygulanmıştı.