Kaymakamlık sınavı sonuçları sorgulanıyor. Kaymakamlık sınavı 23 Şubat 2025 Pazar günü saat 10:15'te uygulandı. Sınav sonuçları için tarih verildi. Peki sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta, hangi gün açıklanacak? İşte sonuç açıklanma tarihi...
Binlerce adayın katılım gösterdiği 2025 Kaymakamlık Sınavı, 23 Şubat’ta gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığı bünyesinde Mülki İdare Amiri olabilmek için ter döken adaylar, sınav sonuçlarını büyük bir merakla bekliyor. Sınavda 42 soruluk Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 78 soruluk Alan Bilgisi Testi uygulanmıştı.
KAYMAKAMLIK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kaymakamlık sınav sonuçları, ÖSYM tarafından 21 Mart Cuma günü erişime açılacak.
KAYMAKAMLIK SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.