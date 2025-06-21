Cumhurbaşkanı Erdoğan İran Dışişleri Bakanı Arakçi'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde "İslam İşbirliği Teşkilatı 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı" kapsamında İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'yi kabul etti.
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşti.
İran heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantı kapsamında İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve heyetini kabul etti.
Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.
"Çözüm yolu müzakere"
Görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışmalarla bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erakçi'yi kabulünde, bölgenin yeni bir savaşa tahammül edemeyeceğini, nükleer anlaşmazlığın çözümüne giden yolun müzakereden geçtiğini söyledi.