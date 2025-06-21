Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan İran Dışişleri Bakanı Arakçi'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan İran Dışişleri Bakanı Arakçi'yi kabul etti

16:3121/06/2025, Cumartesi
G: 21/06/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve heyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve heyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde "İslam İşbirliği Teşkilatı 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı" kapsamında İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'yi kabul etti.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşti.


İran heyetini kabul etti


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantı kapsamında İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve heyetini kabul etti.


YouTube
Cumhurbaşkanı Erdoğan İran Dışişleri Bakanı Arakçi'yi kabul etti
Gündem
21 Haziran, Cumartesi


Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.


"Çözüm yolu müzakere"


Görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışmalarla bölgesel ve küresel konular ele alındı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erakçi'yi kabulünde, bölgenin yeni bir savaşa tahammül edemeyeceğini, nükleer anlaşmazlığın çözümüne giden yolun müzakereden geçtiğini söyledi.



#Recep Tayyip Erdoğan
#İstanbul
#Arakçi
#İran
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EHLİYET AFFI SON DAKİKA GELİŞMELER 21 HAZİRAN: Ehliyet affı çıkacak mı, hangi cezaları kapsıyor? Torba yasa ile...