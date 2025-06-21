İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşti.

İran heyetini kabul etti

İran heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantı kapsamında İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İran Dışişleri Bakanı Arakçi'yi kabul etti

Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.